Böyle gitmez!

Uilenberg'in cüretkar açıklamaları sonrasında Beşiktaş'ın bazı hakemler tarafından hedef haline getirildiğini düşünen bir çok insan var… Öyle midir, değil midir kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil.

Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, yaklaşık iki aydır tartışmalı pozisyonların birçoğu Beşiktaş maçlarında yaşanıyor.

Dahası bu pozisyonların ekrana tam olarak yansıtılmadığı konusunda futbolseverlerin büyük bölümü hem fikir.

Sanırım işe buradan başlamak gerek, öncelikle hani maçta, hangi pozisyon olursa olsun, tüm açılarıyla ekrana getirilmelidir ve bu yayıncı kuruluşun en önemli görevlerinden biridir.

YAYINCI DİKKAT ETMELİ

Dün Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı muhtemelen bu konudaki şikayetlerini iletmek için yayıncı kuruluşu ziyaret ettiler.

Bir sonuç alınır mı bilemem ama alınmalı.

Sahalarımızda yaşananları tüm futbolseverler net olarak görmeli ve kendi vicdani kararlarını vermelidir.

Öte yandan bana göre ligin en iyi kadrosuna sahip olan Beşiktaş'ın teknik heyetinin, yukarıda anlattığım konudaki mücadeleyi yöneticilere bırakıp sahanın içine odaklanması şart.

Çünkü Kartal'ın hakem hataları dışında kendi arızaları da var.

SAHA İÇİ ARIZALAR

Her şeyden önce bunca sakatlığın sebebi bulunmalı.

Geçen sezon son haftalarda benzer bir durum yaşanmıştı ama bu kez ligin başında tüm oyuncular sapır sapır dökülüyor.

Sebebi bulunmalı ve çözüm üretilmeli.

Bir başka saha için sorun ise Sergen hocanın çok fazla ezber tercihlere kapılıp gitmesi.

Bazı maçların tamamını ya da bazı bölümlerini, sol kanatta Rıdvan ve Umut'u arkalı önlü kullanarak oynayabilirsiniz mesela.

Can Bozdoğan'ın enerjisinden faydalanmak, Alex'i en önde ya da sol kanatta kullanmak da mantıklı arayışlar olabilir.

NEREDESİN HOCAM!

Sergen hoca bu ayrıntıya dikkat etmeli.

Ön taraftaki her sıkıntıya etkisiz elemanlar Kenan Karaman ve Gökhan Töre'yle çözüm aramak, çıkmaz sokakta koşturmaktan başka bir şey değildir.

Beşiktaş'ın gerçekten çok iyi bir kadrosu var ancak bu kadronun geçen sezonki motivasyondan, mücadele azminden, hatta fizik gücünden çok uzak olduğunu net şekilde görebiliyoruz.

Sergen hoca kendi öz eleştirisini yapmalı, eksikliklerini tamamlamalı ve eski Sergen Yalçın olmalı.

SABIR TAŞI ÇATLAR

Beşiktaş taraftarı sabırlıdır ve sembol bir isim olan Sergen hocanın ardında sonuna kadar duracaktır.

Ancak sahadaki görüntünün de taraftara moral ve cesaret vermesi gerekir.

Aksi halde sabır taşı çatlar.

Beşiktaş oynayamaya ve kazanmaya başlamalıdır.

Çünkü bu böyle gitmez.