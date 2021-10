Kaderin cilvesi!

Beşiktaş'ın Batshuay'i dışında santraforu yok, acı gerçek bu… Gökhan Töre ve Kenan'ın Beşiktaş'ta oynuyor olmaları, hele hele aynı anda, aynı kadroda şans bulmaları ise kaderin bir cilvesi gibi bir şey. Bu ikiliyi her hangi bir maçta, umut olarak sahaya sürmek abesle iştigaldir. Sergen hoca aynı hatayı yapmaktan bıkmadı, usanmadı. Bu ikisini unut hocam, unut yoksa şampiyonluğu unutacaksın!



H H H

Konu ayağa oynamaksa Beşiktaş savunmasının en zayıf halkası Vida… İnanılmaz kötü top kullanıyor, kariyerine, yakışmayacak derecede panik yapıyor ve sıkıştığı anda, topu kendisinden daha sıkışık durumdaki bir arkadaşına verip kurtulmak istiyor. Dün de arkasından gelen rakibi görme şansı olmayan Teixeira'ya böyle bir pas verdi ve kaptırılan top gol oldu. Ömer Erdoğan'ı kutlarım, dersine iyi çalışmış, ortada Josef yerine Necip olunca Beşiktaş defansının top çıkarırken büyük sıkıntı yaşayacağını bilerek önde baskıyla başladı ve golü de böyle buldu.



H H H

Batshuayi sakatlanmasa Beşiktaş belki puan alabilir ya da maçı çevirebilirdi. Ancak Belçikalı sakatlanıp Kenan Karaman girdiği anda benim için maç bitti! Gol artık duran toplara v.s kalmıştı. Ghezzal ve Alex Teixeira da kenara alınca bence o ihtimal de ortadan kalktı. Oysa sahada bir şeyler yapabilecek kalitede sadece bu ikisi vardı! Her neyse, eksiklere, kötü oyuna, kısaca her şeye rağmen Mehmet Topal'ın akıl dolu topuk vuruşu belki bir puanı kurtaracaktı ona da ofsayta takılan Montero izin vermedi. Ez cümle; Beşiktaş devre arasında kesinlikle Batshuayi'yi yedeklemeli. Aksi halde şampiyonluk hayal olur. Benden söylemesi…