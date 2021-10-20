GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Düzen bozuldu!
Turgay Demir

Turgay Demir

20 Ekim 2021 | Çarşamba

Düzen bozuldu!

Sporting Lizbon sıradan bir Avrupa takımı, bize karşı da ahım şahım bir oyun oynamadılar. Savunmamız inanılmaz hatalar yaptı, kornerden gol yedik, koşmadık, koşar gibi yaptık v.s.
Tüm bunlar bana, takımın iyi çalışmadığını ve bu maça iyi hazırlanmadığını gösteriyor. Dahası geçen sezon inadına oynayan, maçı hiç bırakmayan bir Beşiktaş izliyorduk şimdi ne ligde böyle bir Kartal var, ne de Avrupa'da. İşin özeti şu, Kartal'ın düzeni bozulmuş, düzelir mi, bilmem!
Takımında büyük düşüş var.
N'Sakala yürümekte zorlanırken Larin iki metreye pas veremiyor.
Ghezzal bile eski halinden çok uzak.
Batshuayi var biraz fark yaratan, bir de her şartta topu iyi kullanan Pjanic'le her zaman iyi mücadele eden Josef.
Öyleyse bu oyuncuların etrafındaki sorunları çözecek hamleler yapmak gerekmez mi?
Misal Larin-N'Skala ikilisini çıkarıp sol kanada Rıdvan-Umut Meraş ikilisini alabilirsiniz. Ya da Alex'i sol kanada çekip ortaya Salih'i alabilirsiniz. Özetle bir şok hamle yaparsınız.
Sergen maç gidene kadar kılını kıpırdatmadı. Sonra da kalktı bugüne kadar sıfır katkı yapan Gökhan Töre ve Kenan Karaman'ı oyuna aldı!
Sergen hocanın haftalardır tek çözümü etkisiz elemanlar Kenan ve Gökhan'ı sahaya sürmek. PES!
Taraftar bile alkışlarla protesto etti bu değişiklikleri.
Yazık oldu, Şampiyonlar Ligi'nde hayal bile kuramadık!
Sergen Yalçın maçtan bir gün önce, "Şampiyonlar Ligi ile aramızda fark var, demişti, çok haklı!
Avrupalı hocalarla, bizim hocalarımız arasında da büyük bir fark var!
Misal kadrosu çok daha kaliteli hale gelmişken, bir önceki sezona göre çok daha başarısız olan bir Avrupalı hoca bulamazsınız!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Sporting Lizbon, RIDVAN, Ghezzal, Şampiyonlar Ligi, Salih, Alex, Josef, Pjanic, Larin, N Skala, N Sakala, Sergen Yalçın, Kenan Karaman, Gökhan Töre, Umut Meras

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Pjanic mi, Necip mi!?! Ghezzal ve Alex! Aklın yolu bir!!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

Bu nasıl defans?
Sinan Vardar Bu nasıl defans?
SON DAKİKA