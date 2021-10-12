Aklın yolu bir!

Bir maçı kazanmak için öncelikle kenardaki teknik adamın doğru isimleri sahaya sürmesi gerekir.

İstanbul'daki Letonya maçını hatırlayın, rakibinin kapanacağı gün gibi aşikarken Şenol hoca, Ozan, Okay, Kenan gibi topla uzak akraba üç oyucuyu birlikte sahaya sürmüş, Hakan Çalhanoğlu'nu kanatta kullanmıştı. Sanki karşımızda Fransa vardı.

İşte Stefan Kuntz ve işte aklın yolu… Rakip kapanacaksa, Cengiz, Kerem, Orkun gibi teknik kapasitesi yüksek oyuncuları birlikte oynatacaksın ve Hakan Çalhanoğlu da kenar süsü olmayacak.

Teknik adam doğruyu yaparsa, takım bir şekilde karşılık veriyor.

Milli Takım, dün gece Letonya karşısında kopuk kopuk oynadı, zaman zaman baskı kurarken zaman zaman da oyunun boyunu çok uzattı ve pozisyon üretmekte zorlandı ama hep kazanma iştahıyla mücadele etti. Oyun kilitlenince Alman hocamız doğru hamlelerle Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu gibi yetenekli isimleri sahaya sürüp Burak Yılmaz'ın etrafını donatıp manzarayı değiştirdi.

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Önce Serdar Dursun umut ışığımız oldu ardından Burak Yılmaz kendisine yapılan penaltı sonrası golü yaparak grupta yolumuza devam etmemizi sağladı.

Kuntz henüz oyuncularını tam tanımıyor. Bazı oyuncular hakkında öyle ya da böyle bilgisi var elbet ama kadronun derinliğini yavaş yavaş anlıyor. Oyuncuları daha iyi tanıdıkça, hamleleri farklılaşacak, keskinleşecek ve Caner başta kullandığı isimler de değişecektir.

Dün geceki maçı hem sahaya sürdüğü on bir, hem de sonradan yaptığı değişiklikler son derece doğru olan Stefan Kuntz kazandı bana göre.

Hep Almanlar kaybedince biz mağlup sayılacak değiliz ya, bu kez Alman kazandı, biz de galip sayıldık!