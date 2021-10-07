Kestirme yol

Beşiktaş son dönemde şanssızlık konusunda pişmiş tavukla yarışırken, yavaş yavaş iyi haberler gelmeye başladı.

Sakat oyuncuların bir çoğu artık takımla birlikte çalışmaya başladı.

Milli ara Beşiktaş'a resmen ilaç gibi geldi.

Milli Takımlara gidenler de sağlıklı bir şekilde dönerlerse, Kartal ligin ilk yarısı sonuna kadar vites yükselterek gider diye düşünüyorum.

Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Francisco Montero, Welinton, Valentin Roiser, Josef De Souza, Michy Batshuayi, hepsi çok özel oyuncular. Beşiktaş kadrosunun temel direkleri bunlar.

Bir ya da ikisinin sakatlığı tolere edilebiliyor ama 10-12 sakatlığı tolere etmenin imkanı yok.

Beşiktaş büyük talihsizlikler yaşadığı bu dönemi, üstelik aleyhine olan hakem hatalarına rağmen mümkün olan en az kayıpla geçti.

Bundan sonra Kara Kartal için yükseliş dönemidir.

Yarış kolay olmayacak elbet ama bu güçlü kadro, zorları kolaylaştıracak kapasiteye sahip.

Üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından yurtdışı kampında Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş'in olduğu ortamda, "Üçüncü Beşiktaş şampiyonluğunu rakiplerin bünyesi kaldırmayabilir, işiniz zor, o nedenle her hafta için ayrı bir gündem maddesi bulmalı ve gerektiğinde gündemi değiştirmelisiniz!" demiştim.

O sezon neler yaşandı malum ve üçüncü şampiyonluk da kaçtı doğal olarak.

O nedenle Beşiktaş polemiklerden uzak kalmalı ama hakkını da savunmalı.

Oyuncular art niyetli hakemlere malzeme vermemeli. Sergen hoca da bu konuda çok dikkatli olmalı.

Bu kadro zaten şampiyon olur, o nedenle tuzaklara düşmemek ve gerektiği yerde, gerektiği kadar konuşmak çok önemli.

Beşiktaş yönetiminin de, teknik heyetinin de, futbolcularının da bu konuda tecrübeleri var.

O nedenle, kenetlenmek ve iyi futbol oynayarak tüm tartışmaları noktalamak şampiyonluğa giden en kestirme yoldur.