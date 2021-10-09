Nasreddin Hoca!

Milli Takım'ın yeni teknik patronu bana göre ön taraf için doğru isimleri seçti. İki çabuk ve teknik oyuncu Kerem'le Cengiz ve ortalarında pasör Hakan… Şenol hoca bir türlü yapmadı bu üçlüyü.

Maça golle başladık ve moralsizlik uçtu gitti. Ardından yapmamız gereken iyi top kullanmak, orta alanda Norveç'e karşılık vermek ve kontrolü elde tutmaktı. Bunu yapamadık. Berat ve Ozan yetersiz kaldılar, öndeki üçlü de istisnalar hariç pek destek vermedi bu bölgeye. Her iki savunmadan dönen topları da genellikle konuk takım sahip çıktı.

Özellikle de Hanche ve Younoussi Bizim Çocuklara nefes aldırmadılar.

Dolayısıyla Norveç fizik gücüyle de olsa üstünlük sağladı ve ite-kaka golü de attılar.

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İkinci yarıya iyi başladık. Sağ kanattan üst üste bindirmeler yapan Cengiz oyununu biraz sadeleştirse, belki çok daha etkili olabilirdi. Her şeye rağmen ikinci yarıda bir baskı kurduk ve Norveç tamamen kontratak düzenine geçti… Gol yine de gelmeyince Kuntz, Berkan, Yusuf Yazıcı ve Taylan'ı sahaya sürerken Cengiz'i kenara aldı. Hemen belirteyim Cengiz kararı benim açımdan tartışmaya açık.Çünkü çok istekli oynuyordu. Öbür taraftan yapılan değişiklikler de sahadaki arızayı pek gidermedi.Yine havanda su dövdük…Kuntz bu kadar kısa zamanda herkesi tanıdı mı yoksa bir Hamit Altıntop takımı mı izledik bilmiyorum.Bildiğim bir şey var, Erling Haaland, Alexander Sörloth ve Joshua King'in yokluğunda Norveç'i yenmeliydik… Artık grupta kendi göbeğimizi kesme şansımız yok. Yani finallere gitme ihtimalimiz Nasreddin Hoca'nın çite takılacak koyun yünlerinden çorap örüp satarak borcunu ödeme ihtimalinden pek farklı değil.