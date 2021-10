Avatar gelse!

Ligin formda takımı Sivasspor karşısında Beşiktaş beklendiği gibi zorlandı. Bazı oyuncuları iyileşmiş olsa da Pjanic, Ghezzal, N'Kouduo gibi takımın temel taşlarının eksik olması Kartal'ın istediği oyunu kurmasını engelliyor. Oğuzhan yorulana kadar iyi-kötü bir pas trafiği vardı. Sivasspor da orta alanda çok organize olamayınca Beşiktaş daha iyi oynadı. Güven'in attığı müthiş gol ise bana göre her futbolcunun rüyalarını süsleyen cinstendi. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun vardı. Alex, Necip ve Gökhan girdi ama bir tek Necip bir şeyler yaptı, Alex henüz hazır değil, Gökhan ise fena! HHH Genç Rıdvan ters vuruşla kendi kalesine atınca moralman çökmek yerine hırs yaptı ve harika bir ortayla topu Güven'in kafasına nişanlayıp kendi kendini affetmiş oldu! Beşiktaş sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşarken bir yandan da dar zamanda kime güvenip, kime güvenemeyeceğini görmüş oldu. Güvenemeyeceği oyuncuların başında Kenan ve Gökhan geliyor. Allah bir daha Beşiktaş'ı bu ikiliye muhtaç etmesin inşallah… Biri ayakta duramıyor, tam bir etkisiz eleman yani Kenan! Diğeri daha feci, faydası yok zararı var! Ayağına gelen her topu, zor durumda olup olmadığına bakmaksınız en yakınındaki arkadaşına veriyor. Top sürdüğünü göremedik, pası, şutu yok… Bir çift lafım da hakeme var. Her temasa faul çalan, düşürene değil düşene baktığı için sürekli yanılan bir hakem… Mimikleri inanılmaz itici… Otoriteyi somurtmak sanıyor… Hakem falan değil bu Yaşar… Yabancı sorununu çözeriz, öyle ya da böyle futbolumuz da gelişir de bu hakem konusu bin yıl falan daha bizim peşimizi bırakmaz. VAR, AVAR yetmez, AVATAR gelse yetmez, Avatar!