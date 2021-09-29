Her şeye rağmen!

Beşiktaş'ın eksiklerini ad ve soyadlarıyla yazmaya kalksam köşe dolar, o derece… Buna karşılık Ajax tam kadro ve deplasmandasınız… Yedeğin yedeğiyle sahaya çıkan bir Beşiktaş ve ideal onbiriyle sahada olan Hollanda'nın güçlü temsilcisi Ajax. Hollanda futboludur diyerek küçümseyenler olabilir, onlara hatırlatmakta fayda var; Milli Takım altı gol yedi Hollanda'dan, PSV ise Galatasaray'a iki maçta yedi gol attı!.. Üstelik Beşiktaş gibi 10-12 eksikleri de yoktu!. Mevcut şartlarda Sergen hoca çıkarabileceği en iyi kadroyu çıkardı. Sol tarafımızı iki savunmacıyla sağlama almak istedi, sağ kanadı da Roiser ve Kenan'la kullanıp kapatmak istedi. Orta alanda, savunmamızın göbeğinde yapacak bir şey yoktu, olanlar oynadı… İlk kez bir araya gelen oyuncu topluluğunu bir çok hata yapması normal. Bir maçta takım haline gelmelerini bekleyemezsiniz. HHH Her şeye rağmen maç boyu üç net pozisyon bulan, Kenan'la bulduğu pozisyon, omuz omuza mücadele olmasına rağmen Fransız hakem tarafından düdükle kesilen Beşiktaş asla enseyi karartmadı ve dik durdu. Her Beşiktaşlı, çok eleştirdiğim Gökhan Töre ve Kenan Karaman dahil, dün geceki zor maçta yürekleriyle oynadılar. Mücadelelerinden dolayı hepsini kutluyorum. Beşiktaş yerine bir başka takımımız, bunca eksiğiyle Ajax karşısında, 50 bin kişi önünde böyle bir mücadele ortaya koyabilir miydi şüpheliyim. Eğer rövanşta da benzer şanssızlıklar karşımıza çıkmazsa Ajax hak ettiği dersi İstanbul'da alır bundan hiç şüphem yok… İki yenilgiyle başlamak hoş değil elbet ama Beşiktaş'ın bu grupta hala söyleyecek sözü olduğuna inanıyorum.