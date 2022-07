Can’ım sıkkın!

Beşiktaş'ın yanında pişmiş tavuk, piyango talihlisi gibi kalır… On bir sakat vardı Pjanic gitti on iki oldu! Sakatlardan oluşan takım açık ara şampiyon olur! Kim nazar ettiyse helal olsun, ne göz varmış!.. Sakatlık durumu böyle olunca geçen haftanın en kötüleri Gökhan ve Kenan'a bin kez daha şans geldi ve onlar yine bu şansı teptiler… Gökhan tam bir facia… Üç-dört kez ayağına top geldi, tamamını geri iade etti… Burnunun dibinde, Salih dört kişiyle boğuşuyor, pas alabileceği bir açıya kaçmak yerine umarsızca seyrediyor. Yazıklar olsun! HHH Kenan başka bir alem. Gayreti var ama becerisi sıfır… Biraz yetenekli olsa en az üç gol atardı. Öte yandan, ben eleştirdiğim bu iki oyuncudan önce Sergen hocaya keserim faturayı… Sakın adam yok falan demesin; Rıdvan ve Umut Meraş sol kanatta önlü arkalı oynasalar, Kenan sağda, Güven önde başlasaydı bundan daha mı kötü olurdu!? Bu ezberler yetti gari… Can Bozdoğan'ın ilk hazırlık maçından sonra Sergen hocayı dinledim, yere göğe sığdıramadı, ben de çok beğendim… Gelin görün ki, hoca dün iki sakatlık daha olmasa bu "dinamoyu" kullanmayı aklından bile geçirmeyecek. Kimse kusura bakmasın, bu Sergen benim bildiğim Sergen Yalçın değil… HHH Maç boyu bir kaç iyi adamın gayretiyle ayakta kaldı Beşiktaş… Genç Serdar, Atiba, Josef, Rıdvan ve golde yaptığı hataya rağmen N'Sakala… Yürekleriyle oynadılar. Sergen Yalçın geçen hafta Antalya'da, Serdar, Can Bozdoğan gibi oyuncuları rotasyonda kullanmayıp Kenan ve Gökhan'ı sahaya sürdüyse kendini sorgulamalıdır. Altay eksik Beşiktaş'a karşı kazanmak için oynadı ve bir şekilde kazanmayı bildi. Bu maçın telafisi var ama bu kadroyla Ajax maçını düşünemiyorum bile!