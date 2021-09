Ezberle olmaz!

Kora kor bir mücadele, her pozisyonda top kapmak ya da kaptırmamak için her şeylerini veren futbolcular, harika goller, savunmaya gelen santraforlar ve hücuma çıkan savunmacılar derken Premier Lig tadında bir mücadele izledik. Öncelikle her iki takıma da helal olsun… Beşiktaş çok zorlu bir fikstürü, altı önemli sakat oyuncusuna rağmen iyi futbol olarak geçmeye çalışıyor. İlk 45 dakikada oyunun her alanında hakim olan Kartal son derece özgüvenli bir oyunla goller buldu. Ancak Adanademirspor da oyunun her anında mücadele etti, üç farklı geri düşmesine rağmen hiç pes etmedi.

Beşiktaş'ta ilk yarıda Larin dışında neredeyse tüm futbolcular iyi bir performans sergilediler. Konuk takımda ise Vargas, Assambalonga inanılmaz bir gayretle Siyah-Beyazlı savunmayı zorladılar. Sonradan oyuna giren Balotelli de büyük katkı sağladı… Peki Beşiktaş üç farklı öne geçtikten sonra oyunu neden tutamadı, şimdi gelelim işin o bölümüne. Geçen sezon ezber bozan bir Sergen Yalçın vardı ve ligi alıp, götürdü, bu sezon ise ezbere giden bir Sergen Yalçın izliyoruz… Değişikliklerini de ezbere yapıyor! Ghezzal ve Larin çıkınca mutlaka Kenan ve Gökhan Töre girmek zorunda mı? Sahadaki diziliş hiç değişmez mi, bu kural mıdır!? Misal, hoca, oynadığı hazırlık maçı sonrası övdüğü Can Bozdoğan'ı alıp orta alanı güçlendirmeyi neden düşünmez!?. Sergen hoca maalesef hatalarında ısrar ediyor. Dortmund karşısında Atiba ve Larin'i uzun süre sahada tutup iki eksikle oynadıklarını kendi söylemişti. Kenan ve Gökhan'ın oynadığı her maçta Beşiktaş iki eksik benden söylemesi. Not: Balotelli'nin gol ve maç sonrası yaptığı çılgınlıklar sanırım kimseyi şaşırtmamıştır!