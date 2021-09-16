Yol kazası!

Özlem giderdik. Çok özlemişiz, yarı yarıya da olsa tribünler önünde futbol izlemeyi, Beşiktaş taraftarının muhteşemliğini ve elbette Şampiyonlar Ligi'nin muhteşem müziğini… Beşiktaş beklediğimiz gibi başladı maça.

Orta alanda iyi paslaşan Kartal önde baskı kurmak için de çaba harcadı.

Bu baskı sırasında üç pozisyon bulduk ancak değerlendiremedik.

Bana göre o baskının daha iyi bir sonuç vermesini engelleyen sol kanatta Larin ve N'Sakala'nın etkisizliğiydi.

Nitekim iki doğru pasla ilk golü de bu kanattan yedik.

Beşiktaş'ın iyi oynadığı bölümü soğukkanlı bir duruşla bekleyerek geçiren Dortmund golü bulunca orta alanda daha etkili olmaya başladı.

Atiba'nın yorulmasının da bunda payı vardı elbette.

Ersin'in yediği gole bir şey demem ama maç 0-1 durumdayken kalan 30 saniyede oyunu hızlı başlatması tecrübesizlik.

***

Takım o sırada zaten kötü oynuyor ve ilk yarı bitmek üzere, bitir kardeşim; başlatma.

İkinci yarı Beşiktaş bir gol atıp maça ortak olmak adına risk alırken Dortmund da ayak uydurdu ve orta sahalar çabuk geçildi.

Batshuayi ile iki pozisyon bulduk, ardından Atiba golle burun buruna geldi, Dortmund'a da iki pozisyon verdik.

O bölümde bir gol bulabilsek maça ortak olabilirdik.

Olmadı.

Beşiktaş'ın dün geceki şanssızlığı Pjanic'in muhteşem soluyla kaleyi yoklayabileceği çok fazla pozisyon bulamamamasıydı.

Ancak Batshuayi'ye attığı bir pas var ki, Belçikalı Yaradan'a sığınıp gelişine yapıştırsa tarihe geçerdi… Sonuç olarak kötü Kartal mağlubiyetle başlamasına rağmen oyun olarak iyi sinyaller verdi… Bu takım grupta yeteri kadar galibiyet alacak güce sahip.

Bunu yol kazası sayıyorum.