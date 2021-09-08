Şenol De Boer

Bir takım sahaya çıkmadan maç kaybeder mi!? Biz kaybederiz! Şenol Güneş, Kenan Karaman ve Okay Yokuşlu'da bizlerin göremediği ne görüyor acaba? İnanıyorum ki, tahtaya bu isimler yazıldığında takımın morali yerle bir oluyordur… Belki aynı şekilde takımı olumsuz etkileyen başka birkaç isim daha sayabilirim… Hoca da ısrarla oynatıyor o isimleri. İlginç!

Garip değil mi, son yıllardaki en iyi jenerasyonlardan birini yakalamış durumdayız ancak sahadaki görüntü berbat ötesi… Bunun bir sebebi olmalı… Nasıl bir sebep derseniz, Hollanda Frank De Boer döneminde sapır sapır dökülüyordu… Bizden de dört gol yediler… Sonra, Van Gaal geldi, takımın yarısını değiştirdi ve bize dört attılar… Daha doğrusu önlerine gelene atmaya başladılar…

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Sanırım benzer bir sorun yaşıyoruz, takımla hoca arasında hatlar kopmuş gibi… Maçın üstünü, başını anlatmaya gerek yok.

Başlarken gol yedik, olur yersin… Sonra yine gol yedik, sonra yine, sonra yine… Tüm bunlar olabilir ama arada sen de bir şeyler yaparsın… Yani beni üzen skor değil sahadaki manzara… Bizim Çocuklar'ın yüzlerinden düşen bin parçaydı.

Yürüyecek halleri yoktu, inançsız, umutsuz ve adeta hedefsizdiler, ilk 45'te rakibi seyretmekten başka bir şey yapmadılar… Maç gittikten sonra ikinci yarıda iki pozisyon bulduk hepsi o kadar… Asıl problem işte bunlar. Yoksa içerde dört attığın Hollanda'dan dışarıda dört yiyebilirsin, futbolda bu var.

Futbolda olmayan şey baştan teslim olmak. Bana göre bu film bitti… Şenol Güneş yemekler organize edip hepimizi toplasa, herkes yemeğini yer gider ve kimse hocayı dinlemez!

Peki TFF dinler mi!?

Hiç sanmam…