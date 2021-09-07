Bak Uilenberg!

Pjanic, Batsuhuayi, Teixeira, Ghezzal, Rosier, Josef De Souza, Atiba, N'Kouduo, Larin… Farkında mısınız, Beşiktaş çok havalı… Efendim üç yerli sorunu en çok Beşiktaş'a zarar verecekmiş! Niye ki!

Sol bekte Umut ve Rıdvan, orta alanda Salih ve Oğuzhan, hem orta alan, hem de gerekirse stoperde Mehmet Topal ve Necip, ön tarafta Kenan Karaman ve Güven Yalçın gibi yerli alternatifler var. Kale zaten hem yerli, hem milli… Yani Sergen Yalçın zekası, yukarıdaki manzaradan yine çifte kupa çıkarır. Dolayısıyla üç yerli, sekiz yabancı masalı Beşiktaş'ı çok yormaz. Gün olur sakatlık ve cezalılar durumları yaşanır, bunların çoğunluğu de yerli olursa o zaman bir sıkıntı doğar belki ama öyle durumlarda da uygulanabilecek çözümler hiç yok değil.

Burada asıl önemli olan Pjanic-Josef ikilisini ortada, N'Koudou-Teixeira-Ghezzal üçlüsünü forvet arkasında ve en önde de Batshuayi'yi birlikte kullanabilmek. Bunu her maç yapamazsınız ama birçok kez yapma şansınız olacaktır. O takdirde kanat bekleri ve stoperlerden biri yerli olacak hepsi bu.

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Geçen sezonu hatırlayın; iki santrforu birden sakatlanmış, Ghezzal da cezalıyken bu takım lige forse etti, yarışı önde bitirdi.

Dar alanda büyük işler yaptı Sergen hoca.

Şimdilerde ise elinin altında birbirinden kaliteli 28 oyuncu var Sergen Yalçın'ın… En iyi şekilde kullanacak ve hem ligde, hem de Avrupa'da hedeflerine varacaktır.

Beşiktaşlılar'ın yapmaları gereken tek şey kenetlenmek ve bu takıma sahip çıkmak. Uilenberg olayı malum, bu tür saldırılara karşı tek yumruk olmak, algılarla savaşmak, takıma kaliteli oyuncu almak kadar önemlidir. Bu vesileyle Uilenberg başta, Beşiktaş'a saldıracak ya da algı peşinde koşacak olanlara net şekilde söyleyelim ki, Turgay Demir olduğu sürece avucunuzu yalayacaksınız.

Bu ülke futbolunun tüm derinliklerini bilirim, sizlerin bildikleri kadar benim unuttuklarım var sevgili MHK'cılar. Bence aklınızı başınıza alın, Uilenberg'i de uyarın. Beşiktaş'ın hocasını hedef gösteren kendisi hedef olur, haberi olsun.