Cümleten geçmiş ola!

Sen tahtaya, bir önceki maça göre bu kadar farklı oyuncu yazarsan, hangi taktiği verirsen ver, futbolcular rakibi küçümsediğini anlar ve o küçümsenen rakibe karşı bir an önce gol atabilmek için panik halinde oynarlar… İlk 45'te başımıza gelen buydu; atak değil panikataktı yaptıklarımız! Bir maçı şöyle oturup keyifle izleyemiyoruz yazık. Son yılların en iyi jenerasyonu, bana göre en iyi hocalarımızdan birinin elinde ama Şenol Güneş her maç ayrı bir macera peşine düşüyor. Şapkadan tavşan çıkaracağım diye bizi stres denizinde yüzdürüyor… Adamlar iki net pozisyon bulup tarih yazdılar! Az kalsın gol de atıyorlardı… San Marino, Andorra, ve Liechtenstein dışında bir de bizim maçta ilk yarıda santra yapmadılar… Kalecileri ilk kez penaltı kurtardı…



H H H

Muhtemelen ilk korneri de bize atmışlardır… Bütün ilkleri başardık vesselam. Helal olsun bize! Allah'tan, Halil Dervişoğlu panik yapanlara inat en soğuk kanlı haline bürünüp kilidi açtı… Ardından Hakan Çalhanoğlu fişi çekti sonra da, ilk iki şutu komşu ülkeye giden Kenan tavana astı… Cengiz sahada olsa o da atardı… Yani, yanisi şu; sahaya çıkardığın on bire bak, yaptığın değişikliklere bak ve sonra da goller kimden gelmiş ona bak Şenol hocam! Bu dediğimi yaparsan hatanı da anlayacaksın! Anlamazsan, Hollanda sana da, bize de uygun bir dille anlatacaktır!.. Ez cümle; Güneş, Cebelitark'a gemileri yakıp mı gitmişti bilmiyorum ama şu maçta bir kaza yaşamış olsak, ortada ne Güneş kalırdı ne de gemi! O nedenle cümleten geçmiş olsun…