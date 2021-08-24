Alim çok, bilen yok

Daha ligin başında hakem ve VAR kararlarında çelişkinin bini bi para! Gaziantepspor- Beşiktaş maçında iki oyuncu tartışıyor, biri Vida diğeri ev sahibi takımın sarı kartlı oyuncusu Mendyl… Ancak gelin görün ki, hala bu ligde nasıl maç yönettiğini bilemediğimiz Ümit Öztürk gidip sarı kartı konuyla ilgisi olmayan Tosça'ya gösteriyor. VAR protokolü çok açık bir şekilde video yardımcı hakemin bu konuya dahil olması gerektiğini söylemesine rağmen kimse, görevini yapmıyor…



Skandal! Bu Ümit Öztürk hiçbir zaman iyi hakem olamadı, ısrarla kim, neden koruyor anlamış değilim. Bir hakem, ligdeki bir teknik adamla fotoğraf çektirip nasıl hala hakemliğe devam eder, anlamak mümkün değil. Gelelim Fenerbahçe maçında yaşananlara. Atılan tertemiz bir gol var, hakem oynatmış, yardımcı eyyamın kralını yaparak pişmiş aşa su katıyor… Üstelik hakem pozisyona son derece yakınken yapıyor bunu. Dahası o hakem de kendisinin vermediği faulü yardımcının bayrağına bakıp iptal ediyor! İnsan aklını kaçırır!.. Arkadaş golü versene, ondan sonra faul kontrolü yaparsın... Faulün telafisi var, golün yok! Bu saçmalıkların her hafta başka türlüsü çıkıyor karşımıza. İşin ilginç yanı yazan-çizen de ne kural biliyor ne de VAR protokolünden haberleri var. F.Bahçe'nin son golünden önce penaltı tartışması yaşanmış…



Dolayısıyla gol öncesi son pozisyon olarak penaltı hikayesi izleniyor ve devam kararı çıkıyor. Sonra mı! Vay efendim neden ofsayt atlanmış, incelenmemiş. Yahu, penaltı kararı verilmemiş ki, ofsayt incelensin ya da çizgisi çekilsin! Gol atılmış, öncesinde de tartışılan bir elle oynama iddiası var. Normali o penaltı pozisyonun incelenip karar verilmesi. Yapılan da tam olarak bu. Eğer penaltı kararı verilmiş olsaydı ofsayta zaten bakılırdı. Diyorum ya, sokaktaki insanı bırakın, hakemler, yorumcular elmalarla armutları karıştırıyorlar. Yani bu sezon futbol mahallesinde işimiz zor… Allah yardımcımız olsun.