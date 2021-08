Zafere giden yol

Transferin üç ayağı vardır; hocanın istekleri, yönetimin daha doğrusu kulübün scout ekiplerinin araştırmaları ve kulübün maddi imkanları. Bunlar arasında bir denge kurulmadığı taktirde ya hoca mutsuz olur ya da istenilen takım kurulamaz.

Beşiktaş bu anlamda son derece başarılı bir transfer sezonu geçiriyor diyebiliriz.

Öncelikle yönetim önüne çıkan tüm transfer fırsatlarını, Sergen Yalçın'ın istekleriyle birlikte değerlendirdi. Bunu yaparken de kulübün ilkelerinden taviz verilmedi. Zafere giden yol da tam olarak böyle bir şeydir zaten.

Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mert Günok, Alex ve Butshuay'i Kartal'ın gücüne güç katacak çok önemli isimler.

Ligin ilk maçında gördük ki geçen sezon bıraktığı yerden devam eden Beşiktaş bu yeni isimlerle sadece lig ve kupada değil Şampiyonlar Ligi'nde de hedefine varabilir.

Geçen sezon en büyük eksiklik on numara pozisyonunda oynayacak bir yıldız olmamasıydı.

Ne Adem, ne de Oğuzsan bu gömleği üzerlerine giyemediler.

Şimdi Alex var ve o bölgede Kara Kartal artık çok daha güçlü. Ön tarafa alınan Butshuay'i de Alex'e en iyi şekilde eşlik edebilecek özelliklerde bir golcü.

Sağlam bir on bir, rakibe ve o maçtaki hedefe göre yapılabilecek rotasyonlar için gerçekten çok iyi alternatifler var.

Sergen Yalçın şu anda dünyanın en mutlu insanları arasındadır. Çünkü sezon sonu konuştuğumuzda tarif ettiği türden oyuncular alındı ve alınıyor. Sergen Yalçın'ın adaletli forma dağıtması Beşiktaş'taki kardeşlik ortamının en önemli sebebidir. Formayı giyen hak ettiğinin farkında, yedek kalan da hak ettiği takdirde giyeceğinden emin. Forma adaleti varsa mutluluk da olur vesselam.

Beşiktaş ilk haftaki görüntü itibariyle rakiplerinin çok önünde… Kartal her hafta farkı biraz daha açabilir.