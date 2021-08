Batshuayi!

Hasret bitti, lig başlıyor çok şükür.

Pandemi nedeniyle sessiz-sessiz sedasız maçlar izlemiş ve tadına varamamıştık.

Şimdi en azından tribünlerin yarısı dolu olacak ve futbol futbola benzeyecek.

Transfer döneminde Beşiktaş'ın sakin, kendinden emin ve financal fair-play kurallarına uygun tavrı bence bir çok kulübe örnek olacak nitelikteydi… Galatasaray'ın da talip olduğu Rosier ve Ghezzal gibi iki önemli ismi kadrosunda tutmayı başaran Kartal; Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal gibi isimleri en uygun şartlarda kadrosuna katarken Alex Teixeira dışında (900 bin Euro) hiç kimseye imza parası da ödemedi.

Henüz her şey bitmiş değil.

Beşiktaş bir stoper ve bir golcü daha alacak… Stoper David Luiz olursa şaşırmam… Golcü konusunda Jong başta dört isimle görüşülüyor birinin gelmesi an meselesi… Şimdi kafalarda yeni Beşiktaş'ın nasıl bir takım olacağı sorusu var doğal olarak… Her şeyden önce iyi bir takım olacak, çünkü şampiyon kadronun iskeleti korundu… Geçen sezon en büyük eksiklik 10 numara pozisyonundaki Oğuzhan ve Adem Ljajic'in formsuzluğuydu artık orada Alex Teixeira gibi müthiş bir kalite var… H H H

Sergen hoca pragmatik bir teknik adam; "Benim adım Hıdır, halım budur" diyerek oyun sistemi adı altında ön yargılarını sahaya sürmüyor.

Bu nedenle Rizespor maçıyla birlikte, rakibe göre taktik uygulayan bir Beşiktaş izleyeceğimizden kuşkum yok.

Ön tarafa Batshuayi, Jong gibi bir golcüyü eklediğinizde, Larin-Alex- Ghezzal'la birlikte müthiş bir dörtlü olacakları kesin.

İşin güzel tarafı bu sezon muhteşem Beşiktaş taraftarı da tribündeki yerini alıp takımın gücüne güç katacak.

Sanırım Sergen hoca en çok buna seviniyordur.

Çünkü atılan gollerden sonraki sessizlik onu çok rahatsız ediyordu… Futbolcu havaya girmeli, gol attığında bir şeyleri değiştirdiğini fark etmelidir, o nedenle futbolun olmazsa olmazı da taraftar… Umalım ki pandemi kontrolden çıkmasın ve sağlığımız da, keyfimiz bozulmasın.

O sebeple TFF'nin maça girmek için aşı şartı koymuş olmasını destekliyorum… Evet; futbol heyecanı başlıyor, hakkaniyetli bir mücadele ve tüm sonuçlarının kamu vicdanında aklanacağı bir lig olmasını diliyorum.