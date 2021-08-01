Golcü şart

Şampiyon, Kayserispor karşısında üçlü savunmayı denedi. Welinton, M.Topal ve Josef'li üçlü savunma kontrataklar karşısında son derece ağır kaldı.

Sergen hocanın bu denemeyi yaparken lige çok daha etkili bir orta sahayla gireceği gerçeğini göz önünde tuttuğuna eminim. Çünkü bu sistemde kontratak yememek için orta alanda iyi top kullanmalı ve atak sonlandırmalısınız.

Bu maçtan aldığımız ilk izlenim o ki, yeni sezonda Sergen hoca bazı iç saha maçlarında üçlü savunmayı deneyecek gibi görünüyor.

Sergen Yalçın özellikle ligdeki iç saha maçlarında orta alanı beşleyip rakipleri kendi sahalarında baskı altında tutmayı hedefleyecek diye düşünüyorum.

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Kanatlarda Ghezzal, N'Kouduo, Larin, Güven gibi enerjisi yüksek oyuncuları ortadan besleyecek Salih ve muhtemelen bu hafta takıma katılacak olan Alex Texeira ve ön tarafa gelecek iyi bir golcü ile şampiyonluk fotoğrafı netleşir.

Topu ayağında tutan, rakip savunmada boşluk bulamadığı taktirde geri dönüp baştan başlayan bir Beşiktaş'ın ipuçları vardı dün sahada.

Bu bir hazırlık maçı olsa da Kartal'ın çok iyi bir golcüye ihtiyacı olduğu net şekilde görüldü… Sergen hoca hangi sistemle oynarsa oynasın, ancak iyi bir golcüsü olması halinde ektiğini biçebilir.

Kayserispor için de birkaç cümle etmek gerekirse, derli toplu oynadılar yerine iyi kapanıp yine yerine göre çok hızlı kontrataklar yaptılar.

Attıkları iki gol de böyle geldi. Ligde, geçen sezondan daha iyi bir Kayserispor izleyebiliriz.