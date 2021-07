Sarı Kart Ormanları

Bir ağaç yetiştirmek ne zor iştir kim bilir, ya da bir orman!

Dile kolay, onlarca, yüzlerce, binlerce ağaç ekecek ve yıllarca bekleyeceksin...

İnsanın ömrü yetmez.

Oysa ne kolaydır yok etmek, bir izmarit, küçük bir sabotaj ya da ihmal kül eder bir gecede.

Hiç tükenmeyecek sandığımız ormanı...

Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Gelibolu'da, İstanbul'da ve daha birçok yerde olduğu gibi...

Ormanlarımızın yanmasını engellemek konusunda çok başarılı olduğumuz söylenemez, peki ya yeniden yapmak?

Bu konuda çabalarımız yeterli mi?

Asla değil...

Dahası çocuklarımıza yeşil bir çevre bırakmak istiyorsak kaybedecek bir saniyemiz bile yok...

Seferber olmalıyız...

Çok şey yapabiliriz...

Orman seferberliği için Futbol Federasyonu'na, kulüplere ve futbolculara da büyük iş düşüyor...

Federasyonun resmi rakamlarına göre geçen sezon liglerimizde görülen kart toplamı 13 bin 039...

Üstelik sarı kartların kulüplere maddi yaptırımı yok.

Yani federasyon, UEFA gibi sarı karta para cezası uygulamıyor.

DİYORUM Kİ; BU

SEZONDAN İTİBAREN

YENİ BİR UYGULAMAYA

GEÇİLSİN... HER

SARI KART İÇİN BİR

FİDAN VE HER KIRMIZI

KART İÇİN BEŞ FİDAN

DİKİLSİN.

H H H

Gelibolu ya da Kuzey Kıbrıs'ta bir centilmenlik ormanı kuralım. Dünyaya örnek olalım.

Kötü bir sonuçtan iyi bir sonuca ulaşalım hep birlikte.

Futbolumuzun tarihini ağaçlarla yazalım, bir orman, bir ligi anlatır olsun ya da bütün ligleri...

Haydi çevreciler, yeşil sevenler, konuşma zamanı bitti, ben bayrağı açıyorum...

Bu kampanyaya destek olun...

Haydi federasyon...

Haydi Sayın Erzik, Sayın Zorlu...

Haydi futbolcular, hakemler teknik adamlar...

Destek olun, kuralım "Sarı kart ormanımızı"... Şairin dedeği gibi...

Yaşamak bir ağaç gibi özgür;

Yaşamak, bir orman gibi kardeşçesine" NOT: Okuduğunuz yazı 1995 yılında yazıldı. Hayır! Dünyanın hali ortada, acilen, herkes bir şeyler yapmalı... Benim önerim budur...

TFF Başkanı Nihat Özdemir de bu öneriyi çok kıymetli buldu ve yeni sezonda SARI KART ORMANLARI için ilk fidanların dikileceğini söyledi...

Çok mutluyum, yıllar sonra bile Sarı Kart Ormanları'nı gezip, dolaşan insanlar, bir yandan cennet gibi yeşilliklerin keyfini sürerken diğer yandan Türk futbolunun yakın tarihinin, fidanlarla nasıl yazıldığını görmüş olacaklar.

H H H

Bu yazının Beşiktaş ile bağlantısı nedir diye sorduğunuzu duyuyorum.

Onlara da önerim şudur:

TFF her sarı kart için 1, her kırmızı kart için 5 fidan dikecek ya; Beşiktaş kulübü de yine farkını göstersin ve her sarı kart için 2, her kırmızı kart için 10 fidan diksin.

Fidanlarla futbol tarihi yazmak!

Bana göre dünyayı bize hayran bırakacak bir proje bu...

TFF'ye ne kadar teşekkür etsem az... Kendi adıma değil, çocuklarımız adına...