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Turgay Demir

Turgay Demir

16 Haziran 2021 | Çarşamba

Yenilik şart

Beşiktaş'ta yönetimle arasındaki temel sorunlardan biri transfer... Bir tam yetki muhabbetidir sürüp gidiyor!
Oysa transferde ne yönetim, ne de hoca tam yetkili değildir ve olamaz.
Hocanın tam olarak istediği oyuncular alınmaz belki ama istemediği oyuncular da alınmaz.
Böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemli. Beşiktaş'ın önünde sınavı var, ayrıca taraftar başarıya doymaz ve futbolda dün yoktur. Çifte kupa geldi, geçti taraftar yeni sezonda, yeni heyecanlar, yeni başarılar ister. da bunun farkında. Takıma en az iki santrafor, Ersin giderse (Gidecek gibi görünüyor) iyi de bir kaleci şart...
Ghezzal'ın kalması zor yani bir de sağ kanat şart... bir yaş daha yaşlandı koca sezonu ne kadar taşır bilinmez, Roiser'in (Kaldı gözüyle bakıyorum) yedeği yok, stoperler sayısal olarak yetersiz... Tüm bunlara baktığımızda direkt oynayacak en az beş oyuncu şart... Alternatif oyuncuları da düşünürsek 8-9 transfer gerekiyor demek abartı olmaz.
Kulüplerin borç yükü çok ağır hepsi malum ancak Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 30 milyon euro'yu 60 milyon euro yapmak istiyorsak yatırım şart.
Önümüzdeki sezon sonunda seçim var. Başkan bunu da düşünmeli ve transfer konusuna bu gözle de bakmalıdır diye düşünüyorum.
Çünkü sportif başarı ya da başarısızlık seçim sonuçlarını her zaman etkilemiştir. Dikkat!
Yarın seçim yarışı var Seçim demişken bir de TSYD'ye göz atalım. Mevcut Başkan ve kadim dostlarımızdan yarışacak. Oğuz ağabey daha önce iki dönem için geldiğini söylemişti, o iki dönem bitti... Artık değişim zamanı. Ahmet Çakır'ın listesinde , , , , , , başta birçok eski dost var.
Daha önce Oğuz ağabeye oy vermiştim, bu seçimde oyum Ahmet Çakır ve ekibine olacak. Centilmence bir yarış olsun ve hak eden kazansın!..

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Etiketler :
Ahmet Çakır, Şampiyonlar Ligi, Sergen Yalçın, Sergen Hoca, Ahmet Nur Çebi, Atiba, Oğuz Tongsir, İlhan Uzundurukan, Cenk Atılgan, İsmail Er, Mehmet Ayan, Afşin Yakuboğlu, Ali Erdoğan, Melih Gümüşbıçak

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