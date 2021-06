Bu takım yarı final oynar

Bir yıl gecikmeli sahne alacak olan EURO 2020 öncesi Milli Takım'ın potansiyelini değerlendirdiğimde böyle bir potansiyelin en az yarı final görmesi gerektiğini düşünenlerdenim.



Elbette gruptan çıktıktan sonra karşınıza hangi rakibin çıkacağı ve o maça sakatlık ya da ceza durumları nedeniyle nasıl bir kadroyla çıkılacağına kadar bir çok faktör hedefe varmayı zorlaştırabilir ya da kolaylaştırabilir. O nedenle bu yazıdaki iddiamızı istisnai durumları göz önünde bulundurarak değerlendirmeniz önemlidir.

Bu açıklamanın ardından iddiamızı detaylandıralım. Öncelikle ilerlemiş yaşına rağmen futboldaki sistemsel değişiklikleri, işine daha dün başlamış genç bir teknik adam gibi dikkatlice takip eden ve bu gelişmeleri kendi tecrübe süzgecinden geçirip, elindeki kadronun yapısına uyarlamayı başaran çok iyi bir teknik adama sahibiz.



Şenol Güneş, yerli teknik adamlar arasında elindeki kadroyu taktiksel anlamda en iyi kullanan teknik adamdır.

Bunun sırrı da çok çalışması ve çok çalıştırmasıdır. Hoca anlatmaz gösterir, göstermekle yetinmez tekrar ettirir, hem de defalarca. Duygusal zekayı harekete geçirip kas ve pas ezberi oluşturana kadar bıkmadan, usanmadan tekrar üstüne tekrar yaptırır. Hal böyle olunca Güneş Sistemi'nde, her zaman iyi yardımlaşan, sahayı iyi parselleyen ve genellikle topa sahip olan takımlar izleriz. Takım olmak gibi büyük bir avantacımız var…

KALE EMİN ELLERDE

Elbette sadece teknik adamla bir yere varılamaz, çok daha fazlası gerekir ki, o konuda da hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Kaleden başlayalım… Uğurcan Çakır şu anda Avrupa'nın en iyileri arasında… Boyu, posu, kalede duruşu, yan toplardaki cesareti, birebirlerdeki soğukkanlılığı, ayağını yeterli derecede kullanması onun için büyük avantaj.

Turnuvanın ardından büyük bir sıçrama yapması büyük ihtimaldir. Arkasındaki Altay ve Mert Günok da gerektiğinde aynı görevi başarıyla yapacaklardır. Yani kale sağlamdı.



Çağlar, Merih, Zeki ve Umut Meraş başta savunmamız son derece yetenekli oyunculardan kurulu. Akan oyunda gol yememiz tesadüf olur. Duran toplar konusunda biraz daha dikkat etmemiz halinde turnuvanın en az gol yiyen takımlarından biri olabiliriz. Saydığım isimlerin ardında, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan ve Rıdvan Yılmaz da görev verildiğinde sisteme aynen uyum sağlayabilecek kapasitedeler.



Geldik orta sahaya… Koşan oyuncular, en az yapan oyuncular kadar önemlidir Şenol hocanın sisteminde… Rakibe göre orta sahamızda bazen bozan, bazen yapan oyuncular ağırlıkla olacaktır.



Bu tercihler topa sahip olma oranımızı değiştirecek olsa bile Şenol hocanın kafasındaki oyunun sahaya tam olarak yansımasını da sağlayacaktır. Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu orta sahamızın dinamoları.



Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı yapanlar, Ozan Tufan, Orkun Körkçü, İrfan Can ise teknik kapasitelerinin yanında mücadele güçleri de olan oyuncular… Şenol hoca bu orta sahadan en iyi verimi alabilecek tecrübeye sahip.



Eleme grubundaki performans bunun kanıtı… O nedenle orta sahamıza da 10 üzerinden 9 veriyorum… Geldik hücum hattımıza… Hücum derken, arkadaki gole dönük orta saha oyuncuları da bu işin içine katıp genel bir değerlendirme yapmayacağımı söylemeliyim. Asıl değerlendirmem ön taraftaki oyuncuların bitiricilikleri üzerinden olacak… Bu konuda bir numaramız Burak Yılmaz. Maşallahı var, Türkiye'deki yıllarında sık sık ofsayta düşen, ilk fırsatta penaltı aramayı düşünen Burak, Fransa'da aklıyla oynamaya başladı… Artık kolay ofsaytlara düşmediği gibi ikili mücadelelerde de ayakta kalıp son vuruşu yapmayı düşünüyor…



ALTERNATİFLİ FORVET

Oynayan bir Burak var ki bu bizim için büyük bir avantaj.. Ön tarafta en güvendiğim isim kesinlikle Kral!.

Rakibine ve oynanacak maçtaki puan hedefimize göre ya da maç içindeki skor değişimlerine göre kanat forvetlerimiz Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Halil Dervişoğlu da öne çıkabilecek potansiyeldeki oyunculardır.

Enes Ünal ve Kenan Karaman'da iyi alternatifler olarak elimizin altında bulunacakları için şanslıyız… Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde ileri uçtaki bitiricilik açısından forvet hattımıza 10 üzerinden 7 veriyorum… Avrupa Şampiyonası'nda zor gol yiyen ama atarken de zorlanan bir Milli Takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Belki de en kolay gollerimizi en güçlü rakipler karşısında atacağız çünkü en öndeki oyuncularımız set oyunundan çok kontratak futboluna yatkınlar… Evet açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda ev sahibi İtalya karşısına çıkacağız ve bu hiç kolay bir maç olmayacak. İtalyanlar her şeyden önce bizim gibi iyi bir savunmaya sahipler. İmmobile, Insigne gibi iki baş belasına sahip İtalyanlar, Belotti, Jorginho, Barella gibi yıldızların da üstün performansıyla grupta oynadıkları tüm maçları kazandılar. Böyle bir rakip karşısında iyi başlamak, en azından bir beraberlik almak çok önemlidir… Bunu yapabilecek gücümüz de var.

Milli Takım, İtalya karşısında bile rüzgara kapılmayacak ve kendi oyununu sahaya yansıtacaktır. Orta sahada topa hakim olmamız halinde İtalya'nın pas trafiğine hasar verebiliriz. Bu takdirde ön taraftaki oyuncuları da bir anlamda öksüz gibi kalır ve yetenekli savunmamızın kıskacından kurtulamazlar.



Uzatmayalım, sözün özü şudur efendim; Bu Milli Takım'a güveniyorum ve en az yarı final hakkımızdır, daha aşağısı bize yakışmaz.