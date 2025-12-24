CERNyOBİL!

Sakatlıklar, cezalı oyuncular ve Afrika Kupası üst üste gelince Fenerbahçe ideal kadrosundan eş eksikle sahaya çıkarken Beşiktaş'ta Ndidi ve El Bilal'siz oynamak zorunda kaldı. Manzara bazı futbolcular için bir şanstı aslında, kimi değerlendirdi, kimi boş geçti. Beşiktaş iyi başladı, sonra Fenerbahçe önde baskı uygulayınca bocaladı ve iki kalede de net pozisyonlar yaşandı. İkinci yarıda daha derli toplu olan Beşiktaş'tı. Fenerbahçe, kaleci Tarık, Skriniar, İsmail ve Asensio ile ayakta durmaya çalışırken Siyah-Beyazlı takımda herkes karınca kararınca oyuna katkı vermeye çalıştı.

Emirhan ve Cerny ise gecenin parlayan yıldızlarıydı. Biri iki gol attı, adeta Çernobil gibi patladı, diğeri çok kritik müdahalelerle iki net gollük pozisyonu önledi. Cerny dün ilk kez eski günlerini hatırlattı; attığı iki golde de çok soğukkanlı, çok klas ve bitiriciydi. Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla galibiyeti hak etti dersek Tedesco bile itiraz etmez sanırım. Çünkü gerçek bu. Gecenin en güzel iki hareketi rakipler sakatlandığı anda topun taca atılması ve akabinde rakip tarafından topun kalecilere iade edilmesiydi.

Özledik böyle güzel davranışları. Sakın, "bu bir kupa maçı o nedenle gerginlik olmadı demesin" kimse, bu gözler, bu iki takımın yarıda kalan kupa maçlarını da gördü... O nedenle tüm centilmenleri tebrik ediyorum. Abraham'ın yaptığı penaltıydı ve çok gereksizdi, Orkun'un penaltı beklediği pozisyon temiz. Hakemin bazı faulleri kaçırması dışında en büyük hatası sadece üç dakika ekstra zaman oynatmasıydı. Geçtim iki kez sakatlık sebebiyle oyunun durmasından, 10 oyuncu değişikliği net olarak 5 dakika uzatma demektir... Nokta.