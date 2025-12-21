Özkaynak meyveleri!

Bazı hakemler Beşiktaş maçlarına çıktıklarında inanılmaz garip kararlar veriyorlar. Bu yıllardır böyle. Adeta futbol kitabını yeniden yazıyorlar. Misal, İFAF, önceki sezon bir talimat yayımladı… Buna göre, bir oyuncunun eli omuz hizasının üzerinde topla buluşuyorsa, (oyuncunun topu kendi başının üzerinden geriye doğru aşırtma durumu hariç) penaltı kararı verilecek.



Yani, topun nereden sektiğine, yakından mı, uzaktan mı geldiğine, elin doğul konumda olup olmadığına bakılmayacak. Kural bu kadar açıkken dün hem hakem, hem de VAR, göklere uzanan elin topla buluşmasını görmezden geldiler… Hakikatten pes!.. Amatör ruhla oynandı Beşiktaş- Rize maçı. Transferle yuvaya dönen Rıdvan'ı da saydığımızda (Ersin, Demir Ege, Kartal, Devrim) beş alt yapı çiçeği vardı sahada. Arma için koştular.



İlk yarıda Rizespor bir kez denediği kontratak dışında tamamen kapanırken Beşiktaş ise 45 dakika boyunca rakip ceza sahası içinde dolaştı, karamboller yarattı ama gol gelmedi. Orkun'un iki füzesinden birini Rizespor kalecisi, diğerini üst direk önledi. İkinci yarıda da Beşiktaş aynı şekilde amatör ruhla saldırırken Rizespor da doğru oyuncu değişiklikleri sonrası bir ara oyunda dengeyi kurdu ve Taylan'ın vuruşunu Ersin kurtarırken, bir kez de direğe takıldılar. Rashica sekiz ay sonra ilk kez gol atarken, beni şaşırtacak kadar klastı… Topu alışı, rakibi yatırışı ve boş köşeye göndermesi harikaydı. Beşiktaş bana göre hak ederek kazandı.