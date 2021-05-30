Ege’de imza günleri

Beşiktaş yeni sezon ve özellikle de Şampiyonlar Ligi planlamasını yapabilmek için Sergen Yalçın'ın imza atması bekleniyor… Sergen hoca Çeşme'de tatilde… Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'da tatil için İzmir civarını yani yakın bir bölgeyi tercih ettiler… Görüşmeler Ege'de yapılıyor… Sergen hoca transferde tam yetki ve en az iki yıllık sözleşme istiyor… Rakam konusundaki iddialar farklı, hocanın yıllık iki milyon euroya razı olacağını söyleyen de var, üç milyon Euro istediğini söyleyen de…

***

Öncelikle şunu belirteyim ki, para ve sözleşme konusunda bir uzlaşma sağlanır yani bu konularda çok sorun çıkacağını sanmıyorum. Sonuç olarak Beşiktaş'ta büyük bir başarı elde etmiş şu yokluk zamanında yaklaşık 60-70 milyon Euro değerinde iki kupa ve Şampiyonlar Ligi direkt katılım bileti almış bir teknik adamdan bahsediyoruz… Başkan Çebi ve Kocadağ da işin bu tarafından hocaya yakın duracaklardır… Peki problem nerede çıkar derseniz çok büyük ihtimalle, transferde tam yetki konusunda anlaşmaları kolay olmayacaktır… Başkan Çebi bu konuda tüm yetkiyi Sergen hocaya bırakmayı düşünmüyor… Sergen Yalçın transferde tam yetki konusunda ne kadar ısrarcı olur bilem ama ısrarcı olursa da tam olarak istediğini alamaz. Yeni dönemde de transfer olayı Başkan Çebi'nin yetkisinde olacaktır. Çünkü mali disipline sıkı sıkıya uyan Çebi, "Yanlış transferlerin hesabı eninde sonunda bana sorulur. Davul bizim sırtımızdaysa tokmak da elimizde olacak" diyor… Haksız da sayılmaz.

***

Dolayısıyla Sergen hocanın transferde tam yetki konusunda ısrar etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Asıl amaç Beşiktaş'ın menfaati olduğuna göre biraz geri adım atmak gerekebilir. Normali şudur; hoca bir liste verir, yönetim o listeden bütçesine en uygun olanları, en uygun şartlarda alır… Geçen sezon Ghezzal da olduğu gibi ekstra çıkan fırsatları da liste dışı olarak yönetim ayrıca değerlendirir.

Uzun sözün kısası, bana göre aşılmayacak dağlar söz konusu değil. Beşiktaşlı Başkan ve Asbaşkan, Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ı ikna etmenin bir yolunu bulup tez zamanda imza attıracaklardır… Ne zaman mı? Belki yarın, belki yarından da yakın…