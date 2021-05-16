Helal olsun…

Yıllarca, iddiasız takımların, iddialı rakipler karşısındaki, ezilip, büzülmelerini, oynar gibi yapmalarını izleyedik. Yeri geldi isyan ettik…Bu işler bir gün düzelir mi acaba diye çok kafa yorduk, çözüm de bulamadık… Yine öyle bir sezon sezonu nasip oldu… Çok şükür bu kez en iddiasız takımlar bile, rakiplerinin iddialarını hiç önemsemeden mertçe mücadele ettiler.

Bu vesileyle öncelikle Malatyaspor, Göztepe ve Trabzonsporlu oyuncuları bütün kalbimle kutluyorum. Hangi takımın şampiyon olduğunun çok önemi yok, hak ederek şampiyon olunması, rakiplerin buna katkı yapmaması en önemli konudur.

40 yıldır, hakkaniyetli mücadele, adaletli bir yarışma ortamı ve tüm sonuçlarının kamu vicdanında aklanacağı bir lig hayali kurmuştum… Bu sezonun en azından finali tam da gönlümüze göre oynandı. Bir temiz futbol dilencisi olarak artık ölsem de gam yemem… Hasret kalmışız her futbolcunun alın teri akıtarak oynamasına… Ne çok özlemişiz hakemlerin en azından finalde işe karışmamasına… Çok şükür… İzmir'de Fırat Aydınus, İstanbul'da Cüneyt Çakır ve VAR'dakiler, gördüklerini çaldılar, maçın üstüyle, başıyla oynamadılar… Ne kadar şükür etsem eksik kalır… Şampiyonluk benim açımdan çok önemli değil ama o şampiyonluğu hak edenin kazanması çok önemli… Bu ülkedeki futbol insanlarının büyük bir çoğunluğu gibi, bu sezon şampiyonluğu Beşiktaş'ın hak ettiğini düşünenlerdenim…