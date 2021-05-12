Averaj şart!
Beşiktaş mağlup olunca arkasından Fenerbahçe yakalar diyorduk öyle olmadı Kartal, Aslan'a yakalandı… Beşiktaşlı oyuncular en basit hareketleri yapamazken üzerine ayağına top yakışan Adem Ljajic de sakatlanınca oyun yapmak zorlaştı… Karagümrük ilk şutunda golü bulurken, Ghezzal'ın beraberlik golü ile Beşiktaş tüm gücüyle yüklenmeye başladı… Bu baskı sırasında pozisyon bulmakta zorlanan Siyah-Beyazlılar bir duran topta, N'Sakala'nın uyuması sonucu savunma arkasına adam kaçırdılar ve tabela tekrar değişti… Elbette herkes birbirinden haber alıyor ve kulaklara fısıldanıyor; F.Bahçe mağlup, G.Saray galip, haydi biraz gayret… Diğer sahalarda da durum tam tersi… Böyle bir günde soğukkanlı olmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmak şart… Aksi halde panikatak gibi davranırsanız kolayı zorlaştırırsınız… Beşiktaşlı futbolcuların hali biraz böyleydi…
***Santrfor eksikliğinde bir kahraman çıkarmanız gerekir, önceki haftalarda bu görevi başarıyla üstlenen Larin dün aynı şeyi yapamadı… Arkadan gelen Josef, Mensah ve diğerleri de büyük ve değerli bir adım atmayı başaramadılar… Beşiktaş maçı kazanmış olsa çok büyük ihtimalle şampiyonluk garanti gibi olacaktı… Şimdi işler sarpa sardı. En gerideki Galatasaray hayal bile edemeyeceği bir hafta yaşadı ve iki rakibi kaybederken kazandı… Terim böyle bir şansı Milli Takım'da yaşamıştı… Bir insanda ancak bu kadar şans olur. Ne diyelim, şansı bol olsun. Şimdi Beşiktaş'a düşen önümüzdeki hafta, bunca emek verdiği şampiyonluğu kazanmaktır… G.Saray averaj konusunda iyidir, önümüzdeki hafta Malatya maçında aradaki iki gollük farkı kapatabilirler. Yani Beşiktaş'a, Göztepe karşısında galibiyet yetmez. Benden söylemesi.
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