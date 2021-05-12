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Turgay Demir

Turgay Demir

12 Mayıs 2021 | Çarşamba

Averaj şart!

mağlup olunca arkasından Fenerbahçe yakalar diyorduk öyle olmadı , Aslan'a yakalandı… Beşiktaşlı oyuncular en basit hareketleri yapamazken üzerine ayağına top yakışan de sakatlanınca oyun yapmak zorlaştı… ilk şutunda golü bulurken, Ghezzal'ın beraberlik golü ile Beşiktaş tüm gücüyle yüklenmeye başladı… Bu baskı sırasında pozisyon bulmakta zorlanan Siyah-Beyazlılar bir duran topta, N'Sakala'nın uyuması sonucu savunma arkasına adam kaçırdılar ve tabela tekrar değişti… Elbette herkes birbirinden haber alıyor ve kulaklara fısıldanıyor; mağlup, G.Saray galip, haydi biraz gayret… Diğer sahalarda da durum tam tersi… Böyle bir günde soğukkanlı olmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmak şart… Aksi halde panikatak gibi davranırsanız kolayı zorlaştırırsınız… Beşiktaşlı futbolcuların hali biraz böyleydi…

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Santrfor eksikliğinde bir kahraman çıkarmanız gerekir, önceki haftalarda bu görevi başarıyla üstlenen dün aynı şeyi yapamadı… Arkadan gelen , Mensah ve diğerleri de büyük ve değerli bir adım atmayı başaramadılar… Beşiktaş maçı kazanmış olsa çok büyük ihtimalle şampiyonluk garanti gibi olacaktı… Şimdi işler sarpa sardı. En gerideki hayal bile edemeyeceği bir hafta yaşadı ve iki rakibi kaybederken kazandı… Terim böyle bir şansı 'da yaşamıştı… Bir insanda ancak bu kadar şans olur. Ne diyelim, şansı bol olsun. Şimdi Beşiktaş'a düşen önümüzdeki hafta, bunca emek verdiği şampiyonluğu kazanmaktır… G.Saray averaj konusunda iyidir, önümüzdeki hafta Malatya maçında aradaki iki gollük farkı kapatabilirler. Yani Beşiktaş'a, karşısında galibiyet yetmez. Benden söylemesi.

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Etiketler :
Adem Ljajic, Larin, Galatasaray, Josef, milli takım, Göztepe, F.Bahçe, Beşiktaş, Kartal, Karagümrük

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