Cimbom hak etti

Son birkaç maçta olana bakın, önce Larin, ardından Gökhan Töre, sonra N'Koudou sakatlandı. Aboubakar'la Cenk'i saymıyorum bile… Bir hafta önce kim iyi işler yaptıysa nazara geldi… Beşiktaş neredeyse yedeksiz çıktı sahaya… Daha ilk dakikada attığı gol kıl payı ofsayta takılmasa ya da Galatasaray'ın golü kıl payı ofsayttan kurtulmasa maçın farklı bir hikayesi olurdu… İlk yarıda iki penaltı var biri tartışmasız, Donk çelme taktı, ikinci penaltıda Atiba, Falcao'yu çekip bırakıyor ama bırakırken kendi de üzerine düşüyor… Bu kadar çanak tutarsan hakem penaltıyı verir. Verdi de… Beşiktaş oyun gücünü sahaya yansıtamadı bu kesin. Gökhan Töre sahada yoktu, Adem ürkek oynadı ve çok etkisiz kaldı. Etrafındaki iki kişinin kötü günlerinde olması Larin'i bozdu, Ghezzal'ı da yalnız bıraktı. H H H Galatasaray sağlam yedek kulübesiyle her türlü planı yaparken Beşiktaş elindeki on bir dışında bir de Necip ve Dorukhan'ı kullanabildi… Dolayısıyla iki forvet çıkınca zorunlu olarak iki orta saha girdi oyuna. Buna karşılık Terim hücum oyuncularını, hücum oyuncularıyla değiştirdi… Bu şartlarda Beşiktaş'ın gol atması tesadüflere kalmıştı… Kontratakta Ghezzal'ın soluna gelecek, Larin arka direk yapacak v.s… Bunlar olmazsa geriden alıp götürecek kimse yok, çünkü saha, (zorunlu olarak) bozan oyuncularla doldu, yapanlarla değil. Dolayısıyla rakibini biraz bozsa bile kendisi bir şey yapamadı. Derbi maçta elbette, Cüneyt Çakır'ın ve yardımcılarının bazı hataları oldu ama kritik kararları doğruydu. Derbide G.Saray kazanmayı hak etti işin doğrusu bu… Beşiktaş iyi gününde değildi… F.Bahçe de son anda kazandığına göre şimdi Kartal'a düşen son iki maçta 4 puan alarak ipi göğüslemek…