Savaşan Kartal tuzağa düşmez

Beşiktaş şu anda şampiyonluğun en güçlü adayı ise bunu en başta, sezonun ilk maçından itibaren tüm rakiplerine saygı duymasına ve her maçın son düdüğü çalana kadar savaşmasına bağlı...

Sergen Yalçın hiç havalara girmedi ve oyuncularının da böyle bir hata yapmasına izin vermedi... İyi oynayan, gerilerden gelerek ligin tepesine kurulan Beşiktaş ciddiyeti hiçbir zaman elden bırakmadı... Algılar sonsuzdu!

Kimi zaman; "Beşiktaş kazanamaz, bu işi bitiremezler, falanca maçta kesin yenilecekler..." türünden kehanetlerle Kartal'ın özgüvenini zedelemeye çalışanlar bu tutmayınca ters manyel yapmaya başladılar...

"Lig bitti, artık Beşiktaş kimseye puan kaybetmez, şampiyon belli..." diyenlerin bir bölümü gerçekten samimi belki ama büyük bölümü Kara Kartal'ı rehavet tuzağına düşürmeye çalışanlar...

Oysa Beşiktaş alışık bu oyunlara...

Yıllardır bu tür virüslerle mücadele ederek bünyesini güçlendirmiş bir Kartal'dan bahsediyoruz...

O nedenle kaç hafta kalmış, kim, ne yapmış onunla da pek ilgilenmiyor Beşiktaş... Her maçı tek tek düşünüp, her rakibe saygı duyup, tüm maçlarda alın terlerini son damlasına kadar akıtarak bugünlere geldiklerini iyi biliyor Siyah-Beyazlı "inanmış çocuklar" ve de yürekli hocaları...

Lafı bırakıp icraat yapan bir inanmışlar ordusu var karşımızda.. Alışık oldukları üzere bugün Hatayspor ile zorlu bir maç daha oynayacaklar...

İnanmış insanlar için her zorlukta bir kolaylık olduğunu bilerek çıkacaklar sahaya ve yine savaşarak zoru, kolay yapmak için ter akıtacaklar...

Sonra!? Sonrası rakiplerinin maçlarına bağlı... Yani, sonrasına sonra bakmak gerek... Şampiyonluk yolunda geride kalan rakipleri Beşiktaş'a bakıyor, Beşiktaş ise önüne...

Fark burada!.. Anlayana!...

Tereddüt yok, kararsızlık, yorgunluk, bıkkınlık yok, inanmışlık var, savaşmaya hazır 24 cengaver var, onlarla bu savaşı kazanmaya kararlı bir komutan var...

Gerçek bu... Gören gözler için...

Sezonun en kısıtlı kadrosuyla, en önemli başarısına koşuyor Beşiktaş...

O nedenle sabırla, azimle ve sağlam adımlarla yürümenin huzurunu da yaşıyor bir yandan...

"Kartal Yuvası"nda huzurlu bir bekleyiş var, muhteşem dev aile kenetlenmiş durumda... En gençleri Ersin ve Rıdvan'ından en tecrübelisi Atiba'sına, her yerde oynayan Necip'inden, şu anda oynayamaz durumda olan Cenk'ine, oynaması sabırsızlıkla beklenen Aboubakar'a, Larin'e, Adem'e, Vida'ya, Dorukhan'a, N'Sakala'ya, Oğuzhan'a, Roiser'e, Welinton'a, sezona damga vuran asist kralı, futbol sanatçısı, top cambazı Ghezzal'ına kadar şampiyonluk heyecanını iliklerine kadar hisseden bir takımdır bu...

Dur, durak bilmeden çalışarak hak ettiklerini biliyorlar ve haklarını almaya da kararlılar... Kader gayrete aşıktır derler. Tam da bu sözün gereğini yerine getirmek istercesine kararlı ve inançlıdır Beşiktaşlı futbolcular. Rakiplerin de olmayan da bu inanç ve özgüvendir zaten... Anlamak isteyen...