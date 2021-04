Korkaklar korku salar!

Savaşta ilk kurşunu ölümden en çok korkan asker atarmış… Hayatın her alanında bu böyledir, en çok korkan, herkesin öyle olduğunu sanır ve neredeyse hayat boyu birilerini korkutmak üzerine plan yapar… Oysa karşındakine bir kez bakmak yeter korkup, korkmadığını anlamak için… İster gözlerine bakın, ister sözlerine… Misal, Kayseri maçı öncesi Sergen Yalçın şöyle konuştu; "Beşiktaş korkuyormuş, paniklemiş, şampiyon olamazmış, geçsinler bunları… Biz çıkıp bugün de aslanlar gibi oynayıp kazanıp yolumuza devam edeceğiz…" Şimdi söyleyin bana Fatih Terim ya da Emre Belözoğlu'ndan böyle bir konuşma duydunuz mu? Onlar genellikle, kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız, hedefimiz kazanmak, türünden cümleler kurmazlar mı? Maç sonrasında da AMA, LAKİN dolu değil midir özellikle Terim'in cümleleri… O nedenle Sergen Yalçın açık ve nettir… Gizlisi saklısı yok, diliyle değil yüreğiyle konuşuyor… Hal böyle olunca en az kendisi kadar oyuncularını da inandırıyor şampiyonluğa… Bu da sahaya yansıyor doğal olarak… Tıpkı sezon boyunca olduğu gibi… Bugün Rize'de de farklı bir şey beklemeyin… İnanmış bir teknik adamın, davaya inandırdığı oyuncularla, inandıkları yolda, hırs, azim ve istekle savaşmalarına tanık olacağız… Kendine, kendi oyununa güvenen bir Beşiktaş karşımızda… Korkutmaya çalışmanız beyhude, hatta komik; her maç yüreğiyle mücadele eden, tek yumruk olmuş kaliteli bir oyuncu grubundan söz ediyoruz… Her rakibine saygı duyarak oynayan Kara Kartal bugün de aynı şeyi yapacak ve kazanacaktır… Kazanamadı ya da kaybetti diyelim, dünyanın sonu mu!? Hayır!

Peki ya rakipler için durum ne? F.Bahçe ya da G.Saray "bu haftaki" maçlarını kazanamaz ya da kaybederlerse bu onlar için dünyanın sonu mudur!? Aynen öyledir! Zaten korkuları da budur, o nedenle önce Beşiktaş kaybetse de bir rahatlasak derdindeler… Rahatlayamayınca da davul gibi geriliyorlar!

İyi gerilmeler!