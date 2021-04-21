Atiba santrafor!

Cyle Larin'i ön ortaya çekince iyi bir kanat forveti kaybettiğiniz yetmiyormuş gibi rakip ceza sahası önünde top tutmak, oyun kurmak mümkün olmuyor. Öyleyse kalan maçlarda orta saha oyuncularıyla bir çözüm üretmek şart. Benim önerim Atiba'yı önde kullanmak… Kanatlarda Larin ve Ghezzal, arkada Josef, Adem, Dorukhan önde Atiba… Beşiktaş yaklaşık 40 golünü ceza sahası içindeki organizasyonlarıyla atmış… Larin merkez santrafor oynadığı zaman bu tür organizasyonlar yapamazsınız. Atiba ile ne kadar olur bilinmez ama bundan iyi olacağı da neredeyse kesin... Beşiktaş'ın Sivasspor gibi güçlü bir rakibe karşı tüm planlarını sıkı bir şekilde yaptığını söyleyemem. Aboubakar sakatlanabilir diye bekleniyordu zaten nitekim ağrı hissedince bıraktı… Bu şartlarda dört haftadır denenen Larin'i tekrar denemek doğru bir hamle değildi... Beşiktaş maçın genelinde oyuna hakim olsa da rakip ceza sahası civarında beklenen baskıyı kuramadı. Sivasspor beklemeyi ve kontrataklarla gol aramayı düşündü. Çok fazla da faul yaptılar… Bildiğim kadarıyla kendi rekorlarını kırdılar! Bu fauller doğal olarak Beşiktaş'ın oyunu bozdu…

Son bölümde Larin sakatlanınca Beşiktaş benim önerdiğim sisteme zorunlu olarak döndü… Ligin kalan bölümünde Abubokar'ın olmadığı maçlarda yeni fikirlere açık olmak gerek çünkü aynı şeyleri deneyip farklı sonuç beklemek akıllıca olmaz… Beşiktaş zorlu deplasmandan bir puanla döndü. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı üç-dört (ikili averaj) olarak netleşirken, Galatasaray'la aradaki fark da bugün belli olacak… Ligin boyu kısaldı… Yeni bir bakış açısıyla gol kısırlığına çare bulan bir Beşiktaş bu şampiyonluğu kimseye kaptırmaz.