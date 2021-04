Muhteşem detay!

Şampiyonluk yolunda kolay maç yok… Her rakibe saygı duymalı, maçların her anını tam motivasyonla yaşamalısınız… Normal şartlarda bu deplasmanda ilk golü bulan Beşiktaş'ın maçı kolay kazanmasını beklersiniz ama öyle olmadı… Kartal attı ardından yedi, attı yine yedi… Kağıt üzerinde bunu beklemezsiniz çünkü Erzurumspor bu kadar golcü bir takım değil. Ancak şanstı, şanssızlıktı, kaleci hatalarıydı derken maçın ilk bölümü düello şeklinde geçti. Atiba yine asistini yaptı ama her zamanki oyunundan uzaktı. Bu da normal, adam gelmiş 100 yaşına, daha ne yapsın! Dorukhan orta sahadaki en etkili Beşiktaşlı'ydı… Önde Larin perdeyi açtı, Ozi yorulana kadar işini iyi yaptı…

Ghezzal ise başka bir alem, o muhteşem bir detay… Aldı, götürdü, rakibinden kurtardı ve çatala bıraktı… Bunu çok sık yapmalı, denemeli en azından. Böyle muhteşem bir sol ayağınız varsa 14 golle yetinemezsiniz… İlk yarı kora kor oynanırken ikinci yarıda tempo düştü. Beşiktaş ön bölgede organize olmakta zorlandı… Yorulan Ghezzal ve Tosun Paşa çıkıp N'Koudou-Töre ikilisi girince daha etkili olmaya başladı… Beşiktaş bu zorlu deplasmanda her zamanki oyununu tam olarak sahaya yansıtamadı ve bu kez yıldız odaklı skor üretti… Dört gol de golcülerden geldi; Larin, Ozi, Ghezzal, Töre… Şampiyonluk yolunda çok değerli bir galibiyet daha alan Beşiktaş, Fatih Terim'in "Arada üç puan var" şeklinde doğmamış çocuğa zıbın biçmek üzerine kurulu hesabının da sağlamasını yapmış oldu... Terim şimdi yeni bir hesap yapmak zorunda! Cenk Tosun'a geçmiş olsun derken, hatalı gol yiyen Ersin'i neredeyse tüm takımın teselli etmesi harikaydı. Takım ruhu budur. turgay.demir@fotomac.