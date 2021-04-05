Tek kollu boksör!

Futbol şapkadan tavşan çıkarma oyunu değildir.

Aboubakar ve Ghezzal eksik, en önemli konu bu... Bu yarayı nasıl tedavi edebilirsin ona bakacaksın ve bunu gerçekçi bir bakışla yapmalısın.

Abou'nun yerine Larin'i çektiktikten sonra yapılması gereken tek şey Ghezzal'ın yerine de Gökhan Töre ya da Ljajic'i koymak... Aklın yolu bu...

Kasımpaşa güçlü bir takım değil, eti, budu belli... Ancak Necip sağ beke, Rosier sağ öne çekilince Beşiktaş tek kollu boksöre döndü.

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Ljajic özgüvensiz, etkisiz eleman paslaşmaları yaparken Larin'in önde top tutmakta zorlanması ve N'Koudou'nun rakip oyuncular yerine kendine çalım atması Beşiktaş'ı sıradanlaştırdı. Rakibin ikram ettiği tek pozisyonu da Larin değerlendiremedi.

Aytaç Kara belki de hayatının golünü atarken, Ersin'in yapacak bir şeyi yoktu... Penaltı kurtaran ve maçın önemli bölümünü libero gibi oynayan Ersin sahanın en iyilerindendi.

55'te Gökhan Töre girip Ljajic çıkınca Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıktı. İlk yarıda etkisiz kalan Rosier de yerine geçince sürpriz şekilde geriden bindirme şansı buldu...

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Ancak bir şeyler hep eksik kaldı...

Şut deneyen yoktu, araya koşan ya da araya pas atan da öyle... Bu şartlarda duran toplar ve tesadüfler dışında Beşiktaş'ın gol atması imkansız gibiydi. Kasımpaşa iyi kapandı ve 70 dakika boyunca attığı golü korudu.

En yakın rakibi Galatasaray kaybetmişken kazanmış olsa avantajını katlayacaktı... Bunu başaramadılar...

Bir puan alsalar o bile çok önemliydi. Alamadılar.

O nedenle kimse erken havaya girmesin.

Ligin boyu kısalmış olsa da her takım, her takımı yenebiliyor...

Biten bir şey yok...

Halil Umut Meler iyi maç yönetti, verdiği penaltı kararı da doğruydu.

Aytaç'ı ikinci sarıdan atmaması tek hatasıydı.