Cesur ve kararlı

Birlik, dirlik içinde şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş nerede takılır, kime takılır, nasıl takılır, takılmazsa ne yaparız? Arkadan gelenlerin bütün dertleri bu… Allah bilir, kritik futbolcular korona olsun diye içten içe düşünenler bile vardır… Çünkü Beşiktaş kenetlenmiş durumda… Oyunu belli, oyun gücü yarıştaki tüm rakiplerinden üstün, takım içinde sorun yok, teknik direktör bilgili, kararlı ve cesur… Başkan Ahmet Nur Çebi maddi-manevi her hangi bir aksaklık yaşanmasın diye her türlü fedakarlığı yapıyor… Sergen Yalçın'ın sözleşme muhabbeti tutmadı, hakem ve VAR tuzakları yetmedi ve Beşiktaş sağlam adımlarla yürüyerek zirveye yerleşti… Sadece muhteşem bir performans sergileyen Aboubakar ya da Larin'le gelmedi bu başarı… Bu ikilinin attıkları, atılanın yarısı… Kalan bölümü 20 değişik futbolcu atmış.

Beşiktaş'ın kalecileri dışında gol atmayan oyuncusu yok… Gollerin büyük çoğunluğu akan oyunda, yüzde 54'ü ceza sahası içindeki topla buluşmalar sonucunda geldi… Duran toptan atılan gol sayısı 7 ya da 8… Oyununu tüm sahaya, gollerini tüm takıma yaymayı başaran Sergen Yalçın ve talebeleri gerçekten parmak ısırtıyor… Allah nazardan saklasın, çok büyük emek veriyorlar… Rakipler yaz döneminde aldıklarıyla yetinmeyip kış transferinde de kadrolarını derinleştirmek, genişletmek bahanesiyle şişirirken; Beşiktaş takır takır oynayan oyuncularına güvendi ve yola çıktıklarıyla yoluna devam etti.

Bu satırların yazarı dahil bir çok kişinin kaleci konusundaki ısrarı ya da eleştirisi de Sergen hocayı yolundan çevirmedi, Ersin ve Utku'ya sonuna kadar güvenen Yalçın haklı çıktı.

Uzun sözün kısası Beşiktaş'ın motivasyonu, kararlılığı hiçbir şekilde bozulmayınca algı mühendisleri bu defa gelecek haftalardaki maçları üçlü-beşli balyalar halinde sayarak göz korkutmaya çalışıyorlar. Sanki rakipleri o haftalarda başka takımlarla oynayacaklarmış gibi… Sergen hoca bu tuzaklara karşı çok tecrübeli olduğunu her fırsatta ortaya koyuyor. O nedenle Beşiktaş'ın motivasyonunu bozmaya çalışanların hesapları da boş çıktı ve çıkacaktır… Beşiktaş her rakibine saygı gösterecek, her doksan dakikaya "Kazanılması gereken maç" olarak bakacak ve bu kararlılıkla yolunu yürüyecektir.

Yolları açık ola...