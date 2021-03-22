Yarar, Sarar!

Gerbide genel olarak üstün olan Beşiktaş'tı... Hem kendi oynadı, hem de Fenerbahçe'yi oynamaya zorladı. Erol hoca tedirgindi. Kartal'ı kafese koymak istiyordu ama pençe yemekten korkuyordu... Maçın son bölümüne kadar da bu korkunun esiri oldu... Sonra bir cesaret geldi ve doğru değişiklikler yaptı.. Beşiktaş, son bölüme kadar, yakaladığı fırsatların yarısını gole çevirmiş olsa tarihi bir skor ortaya çıkabilirdi...

Pas-şut tercihlerinin yanlış yapılması tabelanın çok fazla değişmesini engelledi. Buna karşılık Fenerbahçe de pes etmedi. Son dakikalarda gelen golden sonra galibiyet için risk aldı. Bu bölümde ikinci golü bulabilirdi ama yiyebilirdi de... Son bölümde Beşiktaş yoruldu, durdu ve Sergen hoca uzun süre Mensah dışında müdahalede bulunmadı... Bana göre daha 60. dakikada Larin çıkmalıydı 87'de değil...

Hem yorgundu, hem de sarı kartı vardı, ne hücuma katkı yapıyordu ne de savunmaya... Dahası bu bölümde tam da N'Koudou'nun alıp götürebileceği toplar geldi Larin ve Aboubakar'a, ikisi de götüremedi. Sahaya çıkanlar arasından gecenin adamını seçecek olsam Altay'ı seçerim. Müthiş kurtarışlar yaptı. Özellikle Aboubakar ve Atiba'nın vuruşları çıkarılması çok zor toplardı. İrfan Can ve Pelkas bana göre beklentilerin altında kaldılar, Samatta, Valencia ve Samuel'den ise bir futbol adamı olarak benim pek bir beklentim yoktu.

Beşiktaş takım olarak iyiydi ama birini öne çıkarsam Abuş derim... Kara Şövalye tek başına tüm savunmanın dengesini bozdu, biraz dikkatli olsa kariyer rekorunu kırabilirdi. Ortada paylaşılan birer puan var. Bu Beşiktaş'a yarar, Fenerbahçe ise yara sarar. Hakem mi, hatasız yönetmedi ama büyük bir hata da yapmadı.