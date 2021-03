Şampiyonluk ressamı!

Beşiktaş'ın en büyük silahı, tüm oyuncularının hafta hafta, maç maç lige odaklanmış ve kendi seviyelerini en üst noktaya çekmiş olmaları.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oluşturduğu aile ortamının bu manzarada çok büyük payı olduğu tartışılmaz...

Dahası, Sergen Yalçın da futbolculuğunda bu ortamı yaşadı, kolej takımı olmanın avantajlarını ve oyuncuları nasıl motive ettiğini gördü...

Bir futbol takımında gerçek anlamda bir arkadaşlık duygusu yaşanıyorsa tüm oyuncuların performansları yükselir, özgüvenleri tavan yapar...

Bu öyle bir duygudur ki saha içinde birbirine yardımcı olmayı görev kabul eden oyuncular kime, ne kadar yardım ettiklerinin bile farkına varmazlar...

Çünkü yardım değil görevdir yaptıkları, öyle kabul etmişlerdir...

H H H

Dikkat ederseniz sezon başından beri Beşiktaş ciddi şekilde hiçbir oyuncunun eksikliğini hissetmedi...

Kart cezalısı ya da sakat oyuncuların yeri bir şekilde doldu, dolduruldu.

Şampiyonluk yarışı için herkes bir plan yapma peşinde...

Fenerbahçe'nin farklı bir senaryosu var, Galatasaray'ın ona keza...

Beşiktaş ise senaryo değil tarihi bir sezonda tarih yazma peşinde. O nedenle plan yapmıyor ve her maçını tüm oyuncularının ortaya koyduğu büyük mücadele gücüyle kazanıyor...

Bireysel olarak tek başına hiçbir futbolcu etkin değil bu manzarada, takım ruhu, arkadaşlık, yardımlaşma ve sonuna kadar maçı bırakmama kararlılığıdır Kartal'ın en büyük avantajı...

Ghezzal'ın sihirli ortaları...

Aboubakar'ın insan üstü gayretleri... Larin'in kendini aşma çabaları... Josef'in adeta, altısekiz- on numaraların ortalamasını alıp oynaması...

H H H

Atiba'nın bitmek, tükenmek bilmeyen enerjisi, Roiser'in enerjisi, Ersin ve Utku gibi iki genç adamın kalede devleşmesi, Rıdvan'ı, savunmanın imparatoru Welinton'u, Vida'sı, Montero'su hepsi ayrı bir kalemle, aynı destanı yazıyorlar...

Başkan Çebi'nin yaptığı görüşmede kafasındaki tüm sorunları giderdiği Sergen hoca elinde fırçasıyla şampiyonluğun resmini yapıyor...

Hem de kolayına kaçmadan...

Bu kadar haftada şu kadar puan toplamak gibi basit hedefler koymuyor Sergen hoca, önümüzde kazanmamız gereken maçlar varken hepsini kazanmalıyız.

Bizi başarıya götürecek olan budur, diyor özetle...

Başkan Çebi tüm desteğiyle hocanın ve takımın yanında.

Sergen Yalçın her oyuncusundan en büyük performansı almak için gecesini gündüzüne katıyor.

Futbolcular da alın terleriyle zorlu maçları kolaya çeviriyorlar...

Kim, hangi yıldızına güveniyorsa güvensin. Beşiktaş tek yumruk olmuş, sıkı sıkıya birbirine tutunmuş, en önemlisi inanmış futbolcularıyla şampiyonluğa yürüyor.

Rakip kim olursa olsun, hedef kazanmaktır, bugün, yarın, yarından sonra...

Taa ki, şampiyonluk kupasını ağzına kadar alın teriyle doldurana kadar...

Yolları açık ola...