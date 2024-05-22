Hedef Türkiye Kupası!

Bu sezon Süper Lig'de zaman öyle bir geçti ki inşallah bir daha Türk futbolunda böyle bir sezon görmeyelim. Beşiktaş ligde doğrandı, sakatlıklar, antrenör değişiklikleri, kongre süreci derken, bu kötü sezonun en büyük etkenlerinden biri hakemler. Beşiktaş maçları büyük hakem hataları ile bitti. Aynı şey Karagümrük ve İstanbulspor'un da başına geldi ve hakemler burada muvaffak oldular. İkisi de küme düştü. Beşiktaş'ın elinde tek Türkiye Kupası kaldı. Yarın akşam Trabzonspor'la kupa finalini oynayacaklar. Temennim Beşiktaş'ın kazanması. Hiç olmazsa inanılmaz kötü giden bir sezonu kupa ile tamamlamış olur.

Bunun yanında seneye 12 yabancı futbolcu kadroda olabilecek. Beşiktaş'ta bu sene 19 yabancı var. Yeni transfer edilecek oyuncular da var. Bu da demek oluyor ki en az 10 futbolcusunu Beşiktaş'ın elden çıkarması lazım. Bu da demek oluyor ki büyük bir ekonomik handikap önümüzde duruyor. Ama Morinho'lar konuşuluyor. Adama sorarlar, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hayırlısı diyelim, önce şu kupayı bir kaldıralım, sonra da bu transfer işlerine bir bakacağız bakalım neler olacak. Başkan Hasan Arat ve yönetimin işi çok zor. Ama şöyle bir baktığımız zaman, bütün kulüpler aynı durumda. Para, para, para ama yine aynı savurganlıkla devam ediliyor. Göreceğiz, gereksiz paralar nereye harcanacak. Bir de üstüne iki büyük kulüp arasında yıllardır görülmemiş şekilde hakaretlere kadar varan bir tartışma yaşanıyor. Bütün futbol kamuoyu bunu izliyor. O da ayrı bir muamma.



Federasyonda seçim olacak mı, olmayacak mı? Yoksa aynı kurullar devam mı edecek. Tüm kulüpler ilk maçtan bas bas bağırmaya devam mı edecek? Hep beraber göreceğiz. Ben artık ağlanacak halimize kahkahalarla gülüyorum. Neyse güncel konumuza dönelim. Temennim Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin her şeyden önce dostane bir maç olması. Tabii ki Beşiktaş'ın kazanması, kupayı kaldırması da gönlümüzden geçen. Fakat yine aynı konu önümüzde, yapabilirlerse atanacak hakemin de yüzde yüz tarafsız olması gerekiyor. Hep birlikte göreceğiz. Tüm Beşiktaş taraftarının beyaz formalarıyla takımını yine yalnız bırakmayacağına eminim. İyi ki bu muhteşem taraftarına sahip Beşiktaş. Kalın sağlıcakla.