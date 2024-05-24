Beşiktaş hak etti

Güzel bir bahar havası ve tribünlerde ortalama 75.000 taraftarın takımlarını desteklediği Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali muhteşem bir futbol ortamında, denk kuvvetler olarak başladı. Fakat mücadelenin daha 14. dakikasında Colley'in refakatçi gibi takip ettiği Trabzonspor'un golcü ve formda ismi Paul Onuachu Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş birçok pozisyon üretti ama ilk yarının son dakikasına kadar tüm atakları Uğurcan başarıyla durdurdu. Uzatma dakikalarının sonunda Salih'in ceza sahası içerisinde çevirdiği topu Bardhi eliyle kesince Beşiktaş penaltıyı kazandı. Ghezzal ile penaltıyı gole çeviren Beşiktaş durumu eşitledi.

İkinci yarı çok zevkli bir karşılaşma devam ederken, sahanın yıldızı Gedson'un büyük mücadelesi sonucu topla buluşan Muleka'nın muhteşem pasıyla savunma arkasına sarkan Salih kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Golün akabinde Ghezzal'in muhteşem topu direkte patlarken yorgunluk belirtileri de gören Serdar Topraktepe yerine Rashica'yı oyuna aldı. Bu arada Mert'te harika bir refleks ile Trabzonspor'un mutlak gol pozisyonlarını kurtardı. Maç boyunca iki kalecide müthiş kurtarışlarıyla maçın daha farklı bir skorla bitmesini engelledi. Maçın en iyi oyuncularından müthiş mücadele eden Muleka sakatlanarak yerini Aboubakar'a bıraktı. Trabzonspor'un beraberliği yakalamasını hemen ardından oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş maç uzatmalara giderken Al-Musrati'nin muhteşem vururuşuyla galibiyeti ve kupayı getiren golü buldu. Fedakar kaptan Necip ve sahanın en iyilerinden Muçi oyundan çıkarken yerine Warrall ve Semih oyuna dahil oldu. Beşiktaş 3-2 galip gelerek Ziraat Türkiye kupası'nı 11. kez müzesine götürdü ve önümüzdeki sezon UEFA Avrupa ligi play-off turuna katılmaya hak kazandı.