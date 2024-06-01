Kötü sezon kupayla taçlandı

Beşiktaş son dakikada Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak öncelikle camiaya büyük bir moral verdi. Tabii ki kupayla birlikte gelen Avrupa Ligi katılım hakkı çok kıymetli. Burada emeği geçen futbolculara, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe hocamıza ve karınca kararınca Ümraniye'de tüm ekibe destek veren, inancını yitirmeyen tüm yöneticilere teşekkür etmek lazım. Kötü giden sezonda böyle bir kupanın kazanılması çok güzel oldu. Ayrıca Serdar Topraktepe Beşiktaş tarihinde Tayfur Havutçu ve Sergen Yalçın'ın ardından hem oyuncu hem teknik adam olarak bu kupayı kaldırmış 3. isim oldu. Bir kez daha kendisini tüm emeklerinden dolayı canı yürekten kutluyorum.



ZORLU SÜREÇ BAŞLADI



Nihayet lig bitti. Kulüplerin önündeki zorlu süreç başladı. Kulübümüz ile ilgili de bana çok fazla mesaj ve telefon geliyor. Hoca kim olacak? Transferler ne olacak? Kim gidecek, kim kalacak? Başkan Hasan Arat ve Yönetim Kurulu'nun en doğru kararları vereceğini ümit ediyorum. Şimdi benim içimden geçen hocayı söylersem yanlış olur. Bekleyeceğiz. İlerleyen günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz. Sonrasında da fikirlerimi her zaman olduğu gibi açıkça sizlerle paylaşacağım.



YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ



Geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi tarafından TFF Riva tesislerinde düzenlenen Futbol ve Bilim Kongresine katıldım. Düzenlenen kongrede şahsıma "Yaşam Boyu Onur Ödülü" layık görüldü. Bu hem benim, hem ailem için büyük bir onur ve mutluluk oldu. Hem beni bu onura layık gören hemde böylesine önemli bir panelin yapılmasna öncülük eden bütün futbol ve bilim hocalarıma sonsuz teşekkür ediyorum.



KIZLARIMIZA BAŞARILAR



Dünya sıralamasında birinci ve son Avrupa Şampiyonu, yüzümüzün akı A Milli Voleybol Takımımız, Amerika'da ki Milletler Ligi ikinci etabına Almanya'yı yenerek iyi bir başlangıç yaptılar. Eminim başarıları artarak devam edecektir. Onlardan Olimpiyatlarda da mutlak başarı bekliyorum.