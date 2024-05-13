"İstikbal gençlerde"

Ülkemizin turizm şehri cennet Antalya'da Alanyaspor ile oynayan Beşiktaş, bilhassa Semih gibi büyük kozlarından yoksun, kart cezalısı ve sakatlığı olan oyuncularının eksikliği ile müsabakaya başladı. Maçı izlerken bu senenin transfer gözdesi Alanyaspor oyuncusu Oğuz Aydın'a dikkat ediyorum. Beşiktaş altyapısından çıkan Alanyaspor kaptanı Fatih de sahanın iyilerinden biriydi. Beşiktaş'ta ilk yarı boyunca en net pozisyonunu 25. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşla buldu ve top direkten döndü. Alanyaspor'da daha net pozisyonlardan faydalanamadı. İkinci yarı da daha çok kısa paslarla kendi yarı sahasından çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta özellikle Salih gösterdiği mücadele ile alkışı haketti. Hakem Kaan Numanoğlu'na ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e ne diyeyim bilmiyorum. Neyse ki Takdir-i ilahi işliyor. Onur'un nefis asistini Muleka muhteşem bir kafa vuruşuyla gole çevirdi. 79. dakikada Alanyaspor Hassan ile golü bulup beraberliği sağlasa da Beşiktaş mücadeleyi bırakmadı. Tebrikler Serdar Topraktepe gözlerinden öperim, gençlerimiz bizim istikbalimiz. Mustafa Hekimoğlu, Fahri ve Azad'a şans vermen bu oyuncuları kazanmamız için çok önemli. Fatih Tekke ve Alanyaspor'u da tebrik etmek lazım. Oyunu çirkinleştirmeden güzel bir futbol ortaya koydular ve puanları paylaştılar. Maçın hakkı da beraberlikti. Fakat maç bittiği anda Beşiktaş altyapısından gelen 6 oyuncu sahadaydı. Bu da Beşiktaş'ın geleceği için muhteşem bir hamle.