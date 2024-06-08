Yeni BEŞİKTAŞ!

Beşiktaş adına Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon yaşansa da Türkiye Kupası'nı kaldırmak tüm camia için moral oldu. Yeni sezon planlamalarını yapan Başkan Hasan Arat'tan bu hafta herkesin beklediği hamleler gelmeye başladı. Birçok teknik adamla masaya oturan, adı birçok isimle anılan Beşiktaş'ta belirsizlik bitti ve Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz Ocak ayında aslında görüşmeler yapılmıştı fakat o dönemde çeşitli sebeplerden dolayı gelemeyen Bronckhorst'un yardımcılığını da Serdar Topraktepe'nin yapacak olması bence doğru karar. Belki de uzun zamandır istediğimiz genç oyucuların kazanılması için Serdar Topraktepe ile birlikte güzel işler çıkarabilirler. Bende sizler gibi Giovanni van Bronckhorst'un tüm analizlerine baktım. Hem Türkiye'de hem Hollanda medyasında hoca için olumsuz çok az şey okudum. Bronckhorst yarışmacı, gençlere önem veren, rakip alana topu taşıyan, topa sahip olma yüzdesi yüksek, baskın oyun anlayışını benimseyen bir hoca olarak tanınıyor. Son olarak Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst'a bizlerin de tüm camia alarak sahip çıkması, biraz sabır göstermesi ve arkasında durması gerekiyor. Teknik Direktör açıklamasının hemen ardından Beşiktaş'ta Futbol A.Ş. Danışmanlığı konusunda Brad Friedel ile de el sıkışıldığı konuşuluyor. Sanırım resmi açıklamada kulüpten gelecek. Friedel'in pazarlama, oyuncu satışları konusunda global alanda yaptığı çalışmalar aşikar. Bu alanda sözü geçen ve başarılı olan bir isim. Elinde yolları ayırması gereken birçok yerli, yabancı oyuncusu bulunan Beşiktaş'ta yapılan bu hamlenin de fayda getireceği kanaatindeyim. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntılı sezonun temel sebeplerinden bir tanesi sezon başı kampının doğru yapılmamasıydı. Kadroda 18 yabancı var ve 12 yabancı oyuncu sınırlamasına uymak gerekiyor. Artık hızla gidecek ve gelecek isimlerin belirlenmesi ve sezon başı kampı birlikte yapılırsa bu yılın iyi geçeceğine inanıyorum.



KALECİLERİMİZ HARİKA

Hepiniz biliyorsunuz altyapılara ne kadar çok önem verdiğimi. Son dönemlerde Beşiktaş altyapısından birbirinden yetenekli isimler geliyor karşıma. Özkaynak düzeni içerisinde öyle isimler var ki Beşiktaş'ın özellikle kaleciler konusunda geleceği garanti altında. Mesela iki isimden bahsedeyim sizlere. Mehmet Tuğra Yeşilyurt 17 yaşında, Emir Yaşar 18 yaşında. Her ikisi de muhteşem yetenekli ayrıca yaş gruplarında milli formayı da giyiyorlar. Bunların dışında Karagümrük'e kiralık olarak verilen Emre Bilgin var. Karagümrük başkanı Sayın Süleyman Hurma'da bana tekrar kiralamak ve devam etmek istediğini söyledi. Tabii ki bu çocukların antrenörlerinin dışında çok önemli bir şansları daha var. A Takım kalecimiz Mert Günok abileri tüm altyapılardaki kalecilerle yakından ilgileniyor. Gelişimleri konusunda destekler veriyor. Hatta malzeme eksiklerine kadar hepsine yardımcı oluyor. Tebrikler Mert Günok. Profesyonel futbolu bırakınca ben eminim ki Beşiktaş çatısı altında da katkılarına devam edeceksin. Senin gibi abileri olduktan sonra bu çocuklar tabii ki başarılı olacaklar.