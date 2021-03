Şimdi rakipler düşünsün!

Beşiktaş, Malatyaspor deplasmanı öncesi rakibi kadar, kötü zemini de düşünüp tedirgin oluyordu...

Zeminle bir şekilde ilgilenmişler, önceki maçlara nispeten daha derli topluydu...

Beşiktaş maçın büyük bölümünde topa sahip olsa da önceki haftalara oranla rakip kale önünde, son bölümler hariç çok etkili olamadı...

Beşiktaş'ın oyun düzeninde kanat oyuncuların son çizgiye inmeleri yasak mı bunu gerçekten merak ediyorum.

Hadi Ghezzal çok çabuk değil ama Rosier ve diğer oyuncular neden son çizgiye inip zorlamazlar anlamıyorum.

Oysa rakip savunmanın dengesini bozmanın en kestirme yolu budur.

Larin ağır gerçekten ağır...

Ghezzal'ın da hızlı olduğunu söylemek zor...

Bu şartlarda Beşiktaş öne geçtiği zaman daha hızlı kanat oyuncuları kullanmalı.

***

Misal dün Gökhan Töre girdikten sonra iki net pozisyon yakaladı, N'Koudou'nun da iki gol girişimi var ki, birinde penaltı çalınmış olsa kimse itiraz etmezdi.

Sonuç olarak Beşiktaş çok zorlu bir deplasmanda, zemin dezavantajina rağmen kazandı...

Şimdi bugün ve yarın oynayacak olan rakipleri düşünsün.

Baskı onların üzerinde.

Bana göre gecenin kahramanı, çok kritik bir kurtarış yapan Utku'ydu. Maç eksiğine rağmen harikaydı.

Aboubakar oyundan çıkarken sitem etti, bence sitemi gibi oyundan çıkışı da yanlıştı...

Larin dururken Aboubakar çıkmamalıydı.

Öte yandan Bizim futbolumuz maalesef yalancı çobanlarla dolu.

Her pozisyonda, yerli-yabancı her oyuncu bağırarak kendini yere atıp kamyon çarpmış gibi bağırıyor.

Ayıp!

Hakemler genellikle bu sahte sakatlıkları yiyor iki kere ayıp!

Her faul numarasında burunları uzasa lig sonuna kadar her futbolcunun ortalama 2-3 metre burnu olur. Net!