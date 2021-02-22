Kartal sinek avlamaz

Büyük ve güçlüyseniz bu çok önemli… Büyüklüğünüz tarihinizden, gücünüz cümle aleme karşı tek yumruk olmanızdan kaynaklanıyorsa bu daha da önemli… Sizin için zafere giden yol açık demektir… Beşiktaş bu tanıma tam uyuyor. Büyüklüğü 118 yıllık tarihinden geliyor, gücü ise yönetim, teknik heyet ve futbolcuların zor zamanlarda tek yumruk haline gelip kenetlenmelerinden… Kenetlenmek önemli… Kartal yükseklere kanat çırpmaya başlayınca birileri hemen rahatsız olup çomak sokarlar malum.

Bu neredeyse 100 yıldır böyle… O zaman fırsat vermemek gerek.

Beşiktaş yönetimi tüm olumsuzluklara rağmen oyunculara ödemelerini yapıyor, oyuncular da şampiyonluğun paradan çok daha önemli olduğunu tüm yürekleriyle kabul etmiş şekilde savaşıyorlar… Sergen Yalçın ve ekibinin bu konudaki fedakarlığı ve sağlam duruşu da her türlü takdirin üzerinde… Yani şu ana kadar sergilenen duruş muhteşem… Öyleyse şimdi safları daha da sıklaştırma zamanıdır… Yönetim, teknik heyet ve futbolcular coşkulu bir şekilde şampiyonluk koşusunu sürdürmelidirler.

Bunun için kim, ne fedakarlık yapması gerekiyorsa yapmalıdır..

Bildiğim kadarıyla yapılıyor da...

Misal yönetim ve Sergen hoca benim bildiğim sözleşme konusunda kalplere imzaları attılar bile... Lig bitince kağıt üzerine de atılır o imzalar...

Başka türlüsünü kimse düşünmesin... Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmalıyım ki algılara karşı Dikkatli olmak, büyük hedefe odaklanmak, "sineklerle" uğraşmamak gerek.

Unutmayalım ki, Kartallar sinek avlamaz! Beşiktaş çok heybetli ve çok güçlü. Şampiyonluk koşusunu en önde tamamlayabilecek kadar da kararlı. Bu fırsatı şansa çevirmek, kenetlenmek, algı oyunlarına karşı uyanık olmak şampiyonluk denen hazineye giden yolun kilometre taşlarıdır… Kimse unutmasın, bu sezon şampiyonluk her zamankinden çok değerli. O nedenle büyük bir zafer için küçük fedakarlıklardan kaçınmamak gerek.

Bir yandan başkalarının çelmelerine dikkat ederken diğer taraftan Beşiktaş kendi kendine çelme takmamalı… Sezon boyu verilen büyük bir emek var, ligi zirvede tamamlamak ve akıtılan terin karşılığını almak gerek.

Başka türlüsü 118 yıllık şanlı tarihe yakışmaz.