Seferoğulları Tellioğulları sıkı durun!

Sağ çaprazdan rakip kalenin en uzak köşesine harika bir gol atabilmeniz için sağ kanatta oynayan çok iyi bir solak oyuncunuz olmalı, Beşiktaş'ın var;

Ghezzal! Neden bu denemeleri daha fazla yapmaz ve sadece asistle yetinir diye düşünürdüm, zamanını bekliyormuş... Gerçekten muhteşemdi attığı gol.

Beşiktaş'ın dar kadrosu çok yürekli oyunculardan kurulu. Sakatlık ya da ceza durumları nedeniyle biri eksilince bir arkadaşı, isterse hayatında ilk kez o mevkide oynuyor olsun, canını dişine takıp görevi yerine getiriyor.Dorukhan ve Necip böyle zorlu görevleri üstlendiler ve yürekli oynayıp işlerini iyi yaptılar.

Ankara'nın soğuğunu bilen bilir, futbol oynamak değil yürümek maharet ister. Hele bir de kar bastırırsa kimsenin işi pek kolay olmaz.

O nedenle iki takım oyuncularını da bu şartlarda sergiledikleri mücadeleden dolayı kutlamak şart.

Kazanmak zorunda olan ve maç boyunca atak oynayan Beşiktaş'ın işi çok daha zordu elbette.

Her zaman olduğu gibi iyi yardımlaşan, oynadıkları oyundan keyif alan bir Beşiktaş takımı vardı.

Yine istekli, hırslı ve iştahlıydılar.

Bu şartlarda yaklaşık 10 net pozisyon bulmak her takımın yapabileceği bir şey değil.

Beşiktaş gerçekten harika bir mücadele ve iyi bir oyun sergiledi.

Gençlerbirliği de Cenk Tosun oyuna girene kadar pes etmedi ve beraberliği kovaladı...

Sonra... Sonra Tosun Paşa maça damga vurdu...

İki net pozisyon, iki klas vuruş ve iki gol.

Yuvadan gidişi de görkemliydi, dönüşü de öyle oldu. Giderken kazandırdı, geldi yine kazandırıyor...

Kartal'ın bir de Tosun Paşa'sı var artık, tüm Seferoğulları, Tellioğulları sıkı dursun!