Kan, ter, zafer!

Psikolojik bir maçtı… Tıpkı ligin başında olduğu gibi puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ın yeniden yükselişe geçip geçemeyeceğini Konyaspor karşısında alınacak skor belirleyecekti bir anlamda… O nedenle inanılmaz bir gerginlik vardı Beşiktaşlı oyuncularda… En basit hareketleri yaparken zorlandılar yeri geldi saçmaladılar;

N'Sakala gibi… Rakipler kapanıyor, Beşiktaş zorlanıyor.. Son maçlardaki manzara bu… Dün, kötü gidişata son verme stresi de vardı üstlerinde… Rahat oynamak kolay değil… Hele hele 70 dakika on kişi oynamak hiç kolay değil… Josef, Welinton başta tüm takım savaştı… Hak ettiler.

Çok büyük bir mücadele sonrası ortaya çıkan sonuç Konyaspor karşısında sadece tek golle alınan galibiyet mi, diye sorabilirsiniz ama kazın ayağı öyle değil.

İki haftadır gol yemeyen Konyaspor yine çok rahat bir görüntü verdi. Beşiktaş'ı tehdit eden bir tarafları yoktu ama kalelerini iyi savundular.

H H H

Aboubakar'ın çok yorgun olması ön taraftaki organizasyonları sekteye uğrattı. Adem ve Josef çoğu zaman ileri oynama şansı bulamadılar, bulduklarında da Konyaspor savunması tam olarak yerleşmiş oluyordu… Her şeye rağmen hiç pes etmedi Beşiktaş… Terlerini son dakikaya kadar akıttılar… Tek yumruk oldular ve "Bu maçı almak zorundayız" kararlılığını net olarak ortaya koydular.

Maçtan sonraki sevinçleri inanılmazdı. Sanki bir final kazanmışlardı… Final değildi elbette ama kötü gidişe son verme anlamında çok önemliydi… Son iki haftada kaybedilen özgüven bu galibiyetle geri gelecektir.

Beşiktaş, bireysel yıldızlarla değil takım gücüyle şampiyonluk yarışının en önemli adayı konumundadır… Kartallar Yüksek Uçar dizisi yeni başlıyor, 17 bölüm, tekmili birden… Buyurun keyfle izleyin…