Kader anı!

Ligin şu ana kadar en iyi maçını izledik dersem abartmış olmam. İlk 45 dakikada muhteşem bir mücadele, Beşiktaş'ın yakaladığı net pozisyonlar ve Trabzonspor'un etkili kontratakları vardı.

Aboubakar'ın darbeli kafa vuruşuyla attığı nefis gol Beşiktaş adına işi kolaylar gibi görünse de ikincisi gelmeyince iş zora girdi.

Trabzonspor'un şans da yanındaydı bunun altını çizmek gerek. Bir şut Beşiktaş'ın iki stoperine "nasıl gol olabilecekse o açılarla" çarptı ve ağlara gitti… Bu pozisyonda kimse değil "Kader" yaptı her şeyi!..

İkinci yarıda da oyunu domine eden Beşiktaş buna karşılık her fırsatta yumruğunu gösteren bir Trabzonspor vardı.

Dört-beş net pozisyon kurtaran Uğurcan ile birlikte sahanın en iyilerinden N'Wakaeme son çizgi üzerinde iki Beşiktaşlı'dan tere yağından kıl çeker gibi topu kurtarınca golün yüzde yetmiş beşini atmıştı zaten. Gerisini de Vitor Hugo tamamladı.

Sergen Yalçın, N'Koudou ve Dorukhan'ı sahaya sürerken günün en kötülerinden (Onun da kötü oynama hakkı var canı sağ olsun) Atiba ile final paslarında hep yanlış tercihler yapan Mensah'ı çıkardı.

N'Koudou sol kanadı hareketlendirirken Dorukhan'ın maçla uzak-yakın ilgisi yoktu ve orta sahadaki sıradan bir pozisyonda kırmızı kart görerek (Kart doğru) takımı eksik bıraktı.

Top dün Beşiktaş'ı istemedi.

Yaklaşık on net pozisyonda bir gol atabilen Kartal rakibe verdiği beş pozisyonda iki gol yedi… Çok basit top kayıpları yaptılar ve ligin ikinci yarısına moralsiz başladılar.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, az düdük çaldı, faullerde standardı tutturdu, kritik kararlarının tümü doğruydu.

Adeta kariyer maçı yönetti.