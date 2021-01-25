Gollerin efendisi!

Futbolun cazibesi belki tam da buradadır; ilk yarı yüzde 79 topla oynayan Beşiktaş, kalesine gelen ilk topla geriye düştü. Birinci bölümde Kartal, inanılmaz bir pas yüzdesiyle oynarken, Göztepe kalesini savunmak dışında bir şey düşünmedi... Ofsayta takılan iki pozisyon var; Larin'inkine itirazım yok ama Abu'nun golü ofsaytın "neresine" takıldı ben anlamadım! Sergen hocanın 46'da sahaya sürdüğü Ljajic, takım strese girmeden, şahsi yetenekleriyle harika bir gol attı...

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Ljajic yeniden doğuyor dikkat! Beraberliğin ardından da önde iyi pas yaptı ama Atiba yorulduğu için kaptırılan topları geri alma süresi uzadı ve Göztepe tehlikeli kontrataklar yaptı. Ersin'in müthiş bir hamleyle N'Diaye'nin önünden topu almasa maçın hikayesi daha farklı da olabilirdi. Kanatlar sıradanlaşmış Larin çok sık top kaybederken, asist kralı Ghezzal gol pasından sonra yine durağanlaşmıştı. Sergen hocanın en sevdiğim yanı yine devreye girdi, arızayı gördü ve müdahale etti, beklemedi. Girenlerden; Gökhan ve N'Koudou kanatları çalıştırırken, Dorukhan da orta sahaya dinamizm kattı.

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İlk yarıda Ghezzal'ın nefis falsolu ortasını kaçırsa da, Gökhan Töre'nin harika kesmesini affetmedi Aboubakar... Böylece 'Gollerin Efendisi', birçok kez yaptığı gibi yine geceyi kurtardı... Ligin ilk yarısını lider bitiren Kartal, ikinci yarıda da çizgisini korursa şampiyonluk gelecektir... Burada önemli nokta şu; iç sahada Atiba-Mensah-Josef De Souza üçlüsü bana göre biraz fazla... Araya Ljajic veya Oğuzhan şart! Haa, yarın Hulk'u alır ve forvet arkasına koyarsın o zaman arkada kimi kullanırsan kullan...