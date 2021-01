Sergen’in fendi Terim’i yendi

Medyanın neredeyse tamamına göre Terim, Belhanda, Arda, Emre Kılınç ve Feghouli oynayacaktı… A Spor'a yaptığım bağlantıda şunu dedim;

Taylan öksüz kalır ve Beşiktaş kazanır. Çok gol olur, çoğunu da Beşiktaş atar… Galatasaray, Diagne'nin (Yaptığı deyim yerindeyse insanlık suçu Montero'nun neredeyse beynini parçalayacaktı) atılmasıyla on kişi kalmadı, zaten 9 kişiydi, sekiz kaldı.

Bunun sorumlusu da Terim.

Sergen Yalçın da benzer bir hatayı böyle ağır bir sahada Oğuzhan'la başlayarak yapmış olsa da onun güvenebileceği Josef ve Atiba vardı.

Yani daha iyi top yapmak adına sınırlı bir risk aldı. Zekice davrandı diyebiliriz. Fatih Terim kenarda Ümit Davala ile muhabbet ederken Sergen Yalçın an be an maçı yaşadı.

Oyuncularını yönlendirirken cesaretle de hamlelerini yaptı. Durağan Ghezzal çıkıp N'Koudou girince her iki kanat da çalışmaya başladı.

Kapanan ve bir puanı kurtarmaya çalışan Galatasaray'ın enerjisi iyice azalınca Terim, Belhanda ve Arda'yı çıkarıp Donk-Babel ikilisini sahaya sürdü ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Sahanın en iyisi Galatasaray adına Luyindama Beşiktaşx adına ise Josef De Souza idi. Luyindama bir tek hata yaptı, Josef affetmedi… Golden sonra Beşiktaş'ın farka gitmesi işten bile değildi.

Dahası ilk yarıda Larin yakaladığı net pozisyonda topu tribüne göndermemiş olsa Kartal maçı çok önceden alıp götürürdü. İlk golün gecikmesi skoru düşük tuttu hepsi bu. Sonuç olarak Kartal bileğinin hakkıyla, anasının ak sütü gibi helal bir galibiyet aldı ve liderliğini korudu.