4. direk!

Lig maçında topla daha çok az oynayıp, neredeyse bulduğu her pozisyonu gol yaparak çok farklı kazanan Beşiktaş, dün gece topun sahibi olurken pozisyonları "sahipsiz" kaldı. Tomas, lig maçında ideal on birine yaptıramadığı takım savunmasını dün rotasyonlu kadroya yaptırdı. Kendi sahasında bekleyen, oyunun boyunu 20 metre civarında tutan Rizespor, bulduğu her fırsatta da kontrataklar yaptı. Rakibiniz böyle beklerken, kolay çözüm için kanat oyuncularınız çok kararlı oynamalı ve son çizgiye inerek savunmanın dengesini bozmalıdır. Bunu yapamıyorsanız öndeki santraforunuzla, arkasındaki on numaranız ve kanatlardaki oyuncularınız birbirlerine yakın oynayıp kale kapısını göbekten delmeyi deneyebilirler. Beşiktaş dün ilk yarıda ikisini de yapamadı.



Sergen hoca, ikinci yarı başında Aboubakar-Larin değişikliği yaparken, oyuncularından rakip sahadaki baskıyı arttırmalarını da istemiş olmalı. Çünkü bu yarıda Siyah-Beyazlı oyuncular, ikili mücadelelerde de etkili oldular. Larin iki, Mensah bir pozisyonu harcarken, Rizespor da iki iyi kontratak yaptı. Güven ve Josef De Souza'yı da sahaya süren Sergen hoca kısa kesmek, Rizespor ise uzatmak istiyordu. Baskı iyice arttı, şutlar, ortalar, kornerler üst üste yaşanıyordu ki "Arka direk Larin" çıktı sahneye ve turu getirdi. Oraya çok alıştı Larin, adeta kalenin dördüncü direği gibi aniden ortaya çıkıp ayak ya da kafayla işi bitiriyor. Montero'yu çok beğendim. Larin ve Josef De Souza ise bana göre maçı değiştiren oyunculardı. Aboubakar mı? O kendini derbiye sakladı sanırım; Aboubakar, dün atamadıysa, pazar atar...