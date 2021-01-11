Bir şeyler bırakırsın!

Ne ilk yarıydı ama... Bulduğu en küçük boşlukta cümbür cemaat saldıran bir Hatay ve bu bölümde şaşkınlıktan rakibine karşılık vermekte zorlanan bir Beşiktaş izledik.

Maç daha mini minnacıkken Aboubakar'ın müthiş golüyle tabela değişince, tamam dedik, Beşiktaş artık alır, götürür! Dedik de, pek öyle olmadı... Siyah-beyazlı oyuncular golün sevincini yaşamaya fırsat bulamadan tabela tekrar eşitlendi...

***

Bounpendza tam bir baş belası...Bir an bile boş bırakırsan uçurtma gibi gidiyor... İlk bölümde Beşiktaş savunmasını hallaç pamuğu gibi attı.Gabonlu biraz daha dikkatli olsa iki golden fazlasını da atabilirdi.Beşiktaş'ın usta ayağı Ghezzal ise iki asist yapmasına rağmen hareketsiz bir oyunu tercih edince Kartal 'ın hücumlarının galibiyete yetecek kadar meyve vermesini önledi.İlk 45'te durmak, dinlenmek bilmeyen Hatayspor ikinci yarıda kazık fren yaptı. Yoruldular!Beklemeye başlayan ev sahibi tamamen kontratak düzenine döndü ama Bounpendza da yorulmuştu.O da yakaladığı topları daha etkili kullanmanın yollarını aramadan kolay kaybetmeye başladı.

***

Topa hakim olan, oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş'ta pas trafiğini düzeltmek adına Oğuzhan sahaya sürülürken Larin sağa geldi, N'Koudou ile solu kaptı. Sergen Yalçın top kullanırken harcanan emeğin karşılığını alabilmek adına tüm kartlarını kullanıyordu... Ev sahibi de gardını almış bir şekilde beklerken kontrataklarla da korku verdi.

Son tahlilde beraberlik adil sonuç diyebilirim.

Hatayspor iyi takım ve bu deplasmana gelen her takım bir şeyler bırakır. Beşiktaş da iki puan ve Welinton'ı bıraktı.

Neyse, kayıp puanlar derbide telafi edilebilir.