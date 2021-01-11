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Turgay Demir

Turgay Demir

11 Ocak 2021 | Pazartesi

Bir şeyler bırakırsın!

Ne ilk yarıydı ama... Bulduğu en küçük boşlukta cümbür cemaat saldıran bir ve bu bölümde şaşkınlıktan rakibine karşılık vermekte zorlanan bir izledik.
Maç daha mini minnacıkken 'ın müthiş golüyle tabela değişince, tamam dedik, Beşiktaş artık alır, götürür! Dedik de, pek öyle olmadı... Siyah-beyazlı oyuncular golün sevincini yaşamaya fırsat bulamadan tabela tekrar eşitlendi...

***

Bounpendza tam bir baş belası...
Bir an bile boş bırakırsan uçurtma gibi gidiyor... İlk bölümde Beşiktaş savunmasını hallaç pamuğu gibi attı.
Gabonlu biraz daha dikkatli olsa iki golden fazlasını da atabilirdi.
Beşiktaş'ın usta ayağı ise iki asist yapmasına rağmen hareketsiz bir oyunu tercih edince 'ın hücumlarının galibiyete yetecek kadar meyve vermesini önledi.
İlk 45'te durmak, dinlenmek bilmeyen ikinci yarıda kazık fren yaptı. Yoruldular!
Beklemeye başlayan ev sahibi tamamen kontratak düzenine döndü ama Bounpendza da yorulmuştu.
O da yakaladığı topları daha etkili kullanmanın yollarını aramadan kolay kaybetmeye başladı.

***

Topa hakim olan, oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş'ta pas trafiğini düzeltmek adına sahaya sürülürken sağa geldi, N'Koudou ile solu kaptı. top kullanırken harcanan emeğin karşılığını alabilmek adına tüm kartlarını kullanıyordu... Ev sahibi de gardını almış bir şekilde beklerken kontrataklarla da korku verdi.
Son tahlilde beraberlik adil sonuç diyebilirim.
Hatayspor iyi takım ve bu deplasmana gelen her takım bir şeyler bırakır. Beşiktaş da iki puan ve Welinton'ı bıraktı.
Neyse, kayıp puanlar derbide telafi edilebilir.

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Etiketler :
Kartal, Oğuzhan, Hatay, Beşiktaş, Ghezzal, N Koudou, Sergen Yalçın, Larin, Hatayspor, Aboubakar

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