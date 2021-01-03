Yeni yıl beklentileri

Geride kalan yıl yeri geldi futbola hasret kaldık, yeri geldi parkta, bahçede oturmaya, yeri geldi en sevdiklerimize kavuşmaya...

Rabbim benzerinden, beterinden korusun. Futbol açısından baktığımızda da korona denilen virüsün etkilerini görüyoruz.

Futbol bir anlamda tadını yitirdi.



BU KRİZ ASLINDA FIRSAT



Aslında bu yaşananlar kulüplerin yeniden yapılanmaları, genç yeteneklere göz ucuyla değil dört gözle bakmaları için fırsatlar doğurdu. Kulüplerin maddi sorunları olmasa ne Taylan Galatasaray'da oynayabilir, ne Rıdvan ya da Ersin Beşiktaş'ta bu şansları bulabilirlerdi.

Bu doğru örnekler hepimize gençlere güvenmek açısından cesaret vermeli ve çözümleri "çaya çorbaya doldur torbaya" misali transfer yapmakta aramaktan vazgeçmeliyiz.



SERGEN YALÇIN DEVRİMİ!



1980'lerin başında öz kaynak devrimini yapan Beşiktaş şimdi öz evladı Sergen Yalçın'la başka bir devrimin peşinde... Ben dahil kimsenin şampiyonluk yarışında olacağına bile ihtimal vermediği Kartal, Sergen Yalçın döneminde adeta küllerinden doğuyor. Ligin başındaki kaosu atlatan Kartal artık kanatlarını rüzgara doyurmuş ve yükseklere tırmanmaya başlamıştır.



DEĞERLİ ŞAMPİYONLUK



Sergen hocanın karizması ve takımda oluşturduğu aile ortamı yeni yılda Beşiktaş'a çok değerli bir şampiyonluk getirebilir. Larin'i farklılaştıran, Aboubakar'ı özüne döndüren, Josef de Souza, Atiba, Dorukhan, Necip, Mensah gibi oyuncuları en verimli şekilde kullanmayı iyi bilen Sergen Yalçın;

Oğuzhan, Hasic ve Ljajic'ten de faydalanmayı başarabilirse şampiyonluk yolu aydınlanacaktır.

Töre başta oynamayan oyuncuların da sahada önce mücadele etmeleri gerektiğini hatırlayıp, yeni seneyle birlikte takımdaki aile ortamına katılacaklarını umuyorum.

Sergen hocanın eski yıldaki mesajı yeni yıl için de geçerli; burası Beşiktaş mücadele etmeyen forma alamaz.! Herkese iyi seneler...